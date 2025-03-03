Тарас Мельник: «При відміні платних послуг збільшилась не тільки кількість пацієнтів, а й зріс бюджет ОДКЛ»

Коли хворіє дитина батьки готові віддати заради її одужання всі гроші світу. Однак, вже майже три роки найменші жителі Прикарпаття мають змогу отримувати якісне лікування абсолютно безкоштовно. В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні діагностика, оперативні втручання та забезпечення медикаментами для всіх пацієнтів є безплатними.

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2024 рік для ОДКЛ став роком значних індивідуальних та амбітних планів на майбутнє. У закладі проліковано найбільшу кількість пацієнтів в історії лікарні – 18 801, що майже на 2000 більше, ніж у 2023 році, з найнижчою летальністю – (0,1). Проведено понад 5500 безкоштовних операцій. Водночас, при відміні платних послуг для пацієнтів бюджет лікарні тільки зріс.

Завдяки чому і кому це стало можливим, як у закладі досягли «революції» у наданні безкоштовного лікування, про амбітні плани у подальшому розвитку лікарні, перетворення санаторію «Сніжинка» на прогресивний реабілітаційний центр, якого ще немає у Європі, важливість співпраці з благодійниками – у ексклюзивному інтерв’ю генерального директора Івано-Франківської ОДКЛ Тараса Мельника.

– Тарасе Михайловичу, 2024 рік виявився плідним для ОДКЛ – суттєво збільшилась кількість пролікованих пацієнтів та проведених операцій. Завдяки чому це стало можливим?

– Є декілька причин. Основна – це те, що у нашій лікарні пацієнти повністю забезпечені безкоштовним лікуванням. Друга – у більшості районних лікарень педіатричні ліжка або закрили, або скоротили. Третя – в ОДКЛ дуже хороший підбір кадрів, тому люди хочуть лікувати дітей саме тут. Ще один важливий чинник – дитяча хірургія по районних лікарнях практично відсутня. Поодинокі оперативні втручання ще роблять у Коломиї та Калуші. Більшість пацієнтів із хірургічною патологією тепер оперуються тільки у нас. У зв’язку зі швидким направленням із «первинки» до ОДКЛ два крайні роки маємо поодинокі випадки ускладненої хірургії.

– Попри суттєве збільшення пацієнтів, як вдалось досягнути такого низького показника летальності?

– Зменшення показника летальності в ОДКЛ по стаціонару спостерігається з 2020 року паралельно зі зменшенням дитячої смертності по області. Всі діти, які були у тяжких станах в районах, були транспортовані до нас. До однієї дитини ми можемо їхати по кілька раз. До прикладу, народжується поспішайка і їй потрібно ввести «Куросурф» – препарат, який «відкриває» легені недоношеного. Це надзвичайно дорогий препарат – одна ампула коштує 10 тис. грн. Він у нас є і ми вводимо його всім діткам безкоштовно. Через 15-16 годин після введення «Куросурфу» дитинка транспортується до нас. По-друге, ми зберегли виїзні реанімаційні бригади. Насправді, в Україні їх зберегли у небагатьох обласних лікарнях, адже утримання цих бригад є надзвичайно дороговартісним.

– Розкажіть більше про роботу реанімаційних бригад ОДКЛ.

– У ОДКЛ є дві реанімаційні бригади: у відділенні так званої великої реанімації (пацієнти віком від місяця і до 18 років) та бригада для новонароджених. У них працюють чотири водія, чотири медсестри та чотири лікаря, які чергують цілодобово. НСЗУ за бригаду великої реанімації нам не доплачує. Вона повністю на нашому утриманні. За утримання неонатальної бригади НСЗУ минулого року доплачувала 5%, цього року по попередньому договору буде 30%. І це абсолютно справедливо. Завдяки цим двом бригадам нам вдалось знизити летальність по стаціонару і дитячу смертність по Івано-Франківщині загалом. Якби гарно не працювала екстрена медична допомога, а у нашій області вона працює дуже добре, працювати з дитинкою, яка народилась з вагою до кілограма, мають спеціалісти надзвичайно вузького профілю та мати певне обладнання.

Транспортний інкубатор Babypod для виїзної неонатальної бригади.

– Як змінився арсенал сучасного обладнання у ОДКЛ за крайні роки? Які оновлення відбулись у відділеннях лікарні?

– Нам вдалось повністю оновити під сучасні європейські стандарти два відділення – реанімації та реабілітації. На даний час у лікарні є чотири сучасні, повністю обладнані реанімобілі, отримані від благодійників. Зараз у наших реанімаційних відділення є 30 апаратів ШВЛ, а ще чотири роки тому було тільки 8. Майже у кожному відділенні лікарні є апарати УЗД. У реанімаційних відділеннях – УЗД, портативні рентгенапарати, кардіомонітори, виведені на центральну станцію, щоб лікар слідкував за всіма показниками.

Оновлене відділення реанімації.

Оновлене реабілітаційне відділення.

– Два роки тому в ОДКЛ відкрили перший на Прикарпатті Центр муковісцидозу – рідкісного генетичного захворювання, яке вражає внутрішні органи. Які результати роботи Центру за цей час?

– Відколи в ОДКЛ запрацював Центр не померла жодна дитина, хвора на муковісцидоз. У нашій області понад тридцять діток мають такий діагноз. Двічі на рік вони повинні проводити у стаціонарі майже два тижні, кожні три місяці – проходити огляд у лікарів. Сучасне обладнання та нові методи лікування дозволять хворим, які раніше не доживали до повноліття, вести повноцінне життя. Найбільше при муковісцидозі вражаються дихальні шляхи, тому медики застосовуватимуть кінезіотерапію – спеціальні фізичні вправи, які полегшують стан хворих. Окрім того, для Центру придбали новітній апарат Simeox, який покращує відходження мокроти з дихальних шляхів. До речі, ОДКЛ стала першою лікарнею в Україні, яка отримала цей апарат.

Палата у Центрі муковісцидозу.

– На початку нашої розмови ви зазначили, що лікування всіх пацієнтів в ОДКЛ є безкоштовним. Це дійсно так чи є винятки?

– В Івано-Франківській ОДКЛ лікування повністю для всіх пацієнтів є безкоштовним. Вся діагностика за наявності електронного направлення є безплатною, за це нам НСЗУ повертає кошти. Із минулого року ми почали оплачувати навіть МРТ у приватних клініках, бо в ОДКЛ поки ще немає кабінету МРТ, однак надіємось, що незабаром буде. Всі оперативні втручання проводяться безкоштовно, вже ніхто з пацієнтів не купує операційний та анестезіологічний пакети, медикаменти для операцій. Більше того, ми надаємо безоплатно пацієнтам навіть металоконструкції, хоча й не зобов’язані це робити, адже НСЗУ за це кошти не повертає. Багатьох батьків це дивує і навіть насторожує, адже люди звикли, що у лікарнях за все треба платити. До прикладу, у нас лікувався боксер із сусідньої області з тяжкою черепно-мозковою травмою. Дитина перебувала у комі на апараті ШВЛ. Батько підходить до лікаря і питає, що він має купити, щоб його син не помер… Також був випадок, коли батько підійшов і питає, чи над його дитиною експерименти проводять: «П’ять днів я нічого не купую. Чим ви лікуєте дитину?». Зараз у відділеннях реанімації ОДКЛ є всі препарати, необхідні для оперативних втручань. Водночас, нещодавно у лікарні був інший випадок. У нас лікувались двоє дітей, які постраждали у ДТП. Після аварії їх мати відкрила у Фейсбук збір на лікування. Наш хірург запитав її, на що саме вона збирає кошти, якщо все лікування повністю безоплатне? Ми розуміємо, що у людини біда і вона хоче підтримки, але, водночас, це кидає тінь на лікарню.

– А що стосовно благодійних внесків від пацієнтів?

– В ОДКЛ вже давно немає так званих благодійних внесків від госпіталізованих, які раніше збирали по палатах. Благодійність має бути щирою і безкорисливо, а не нав’язаною. Вдячні пацієнти самі пропонують допомогу закладу. Так, одні батьки долучились до робіт з благоустрою на подвір’ї закладу, ще одна мати привезла якісне дитяче харчування, друга – простирадла, інша – засоби для прибирання тощо. Це суто їх ініціатива, адже вони знають, що ми дійсно даємо пацієнтам все безкоштовно. Керівництво обласної ради та ОВА, наші меценати, благодійники теж бачать результати нашої праці і всіляко допомагають закладу. Водночас, при відміні платних послуг збільшилась не тільки кількість пацієнтів, а й зріс бюджет ОДКЛ. Там копійка, там копійка… Я завжди говорю – лікарня не моя і не нашого колективу. Це заклад усіх дітей області та платників податків. Наше ж завдання створити такий імідж, щоб людям було за честь вносити у цю лікарню благодійні кошти.

– Не секрет, що в Україні влаштуватись молодому лікарю у певний медичний заклад на роботу не так вже й легко. Потрібно мати або родичів, або добре заплатити… Які критерії до підбору кадрів у ОДКЛ?

– Молодий лікар, який приходить на роботу, “приносить гроші” не директору лікарні, а закладу – чим старанніше він буде працювати, лікувати якісно пацієнтів, тим більше коштів акумулюватиметься у лікарні, за які ми закуповуємо обладнання, медикаменти тощо. Молодим спеціалістам я завжди говорю: «Якщо ви почнете ганятись за грошима, то пропадете, як лікар, залишитесь без доброго імені та без грошей». Обов’язковими вимогами для працевлаштування лікарів у нас є робота над грантовими програмами та знання іноземної мови. Так, минулого року нам вдалось залучити майже на 65 млн грн позабюджетних коштів – гуманітарної, волонтерської, спонсорської допомоги у вигляді обладнання та медикаментів. В основному, це результат роботи над грантами адміністрації та молодих спеціалістів, які виконують великий об’єм роботи. І завдяки цим надходженням нам вдається забезпечувати безкоштовними медикаментами наших пацієнтів.

– Зі збільшенням надходжень до бюджету лікарні, чи зросла зарплата у працівників ОДКЛ?

– Згідно з Постановою КМУ із січня 2022 року зарплата середнього медперсоналу повинна становити щонайменше 13 500 грн, а лікарів – 20 000 грн. Окрім окладу ми оплачуємо нічні зміни, категорії та оздоровчі всьому персоналу. Окрім мене – чомусь у законі не передбачено оздоровчі для генерального директора (сміється). Так, у 2024 році середньомісячна заробітна плата лікаря в ОДКЛ становила приблизно 25 500 грн, середнього медичного персоналу – майже 16 000 грн. З березня цього року у нас буде проведена диференціація зарплати. У персоналу тих відділів, які працювали з перенавантаженням, а це практично всі відділення, буде підвищена зарплата – на 25-50% від окладу. За моїми відомостями, серед обласних дитячих лікарень в Україні у нас одна з найбільших зарплат.

– Скільки працівників лікарні служить у Силах оборони України?

– Станом на сьогодні одинадцять лікарів ОДКЛ служать у лавах Сил оборони України – у різних військових підрозділах та на різних напрямках. Також у 102 бригаді ТрО служила наша операційна медсестра Оксана Любінець на псевдо Мурашка. Після звільнення зі служби вона залишила медицину і вирішила втілити в життя свою давню мрію – відкрила власну пекарню. Ми всіляко допомагаємо колегам на фронті – проводимо благодійні аукціони, передаємо обладнання, медикаменти. Періодично працівники санаторію «Сніжинка» готують вареники, голубці, випікають смаколики, які волонтери передають на фронт. Під час війни кожен повинен відповідально робити свою роботу. Наші захисники борються з ворогом на фронті, ми ж повинні всіляко підтримувати їх, працювати і чемно сплачувати податки. Та головне – берегти здоров’я наших діточок.

– Скільки дітей в Івано-Франківській області постраждало внаслідок бойових дій?

– Станом на сьогодні маємо тільки один випадок загибелі 8-річного хлопчика на Коломийщині, внаслідок влучання ракети у подвір’я у серпні 2023 року. Дитина загинула на місці трагедії. У 2022-2023 роках в області були поодинокі випадки травмованих дітей внаслідок прильотів, у 2024 році, дякувати Богу, не було жодного. Коли трапляються масштабні обстріли в інших областях і серед постраждалих є діти, ми відразу зв’язуємось з керівництвом обласної дитячої лікарні і пропонуємо допомогу – медикаментами, реанімобілями, персоналом. На разі, потреби в евакуації дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії, не виникало. Якщо така необхідність виникне – ми завжди готові підставити плече.

– Які у вас плани щодо оновлення закладу на цей рік?

– Цього року плануємо зробити «революцію» в лікарні (сміється). У планах відремонтувати відділення екстреної та невідкладної допомоги, відділення реабілітації амбулаторної та відділення малої реанімації. Чотири проєкти подано на Європейський інвестиційний банк. На всі ці проєкти вже розроблені ПКД. Куди можемо, туди звертаємось, стукаємо у кожні двері. Готуємось до відкриття у лікарні Центру ментального здоров’я, де фахівці надаватимуть психологічну допомогу найменшим жителям області. До березня у лікарні запрацюють сонячні батареї потужністю 150 кіловат, якими нас забезпечили французькі благодійники. Зекономлені кошти з оплати за електроенергію, обласна рада зможе спрямувати, до прикладу, на оновлення закладу.

– Які ще нагальні проблеми є в ОДКЛ?

– Лікарня не ремонтувалась десятиліттями. Каналізація та водопостачання зношені. Також потрібно провести капітальний ремонт у підвалі, який слугує укриттям. Загальна вартість даного проєкту – 8 млн 900 тис. грн. Також потрібно замінити ліфти, термін експлуатації яких вже закінчився. Та найголовніше завдання – відкриття власного кабінету МРТ. Ну, і реконструкція санаторію «Сніжинка» у Яремче.

– До речі, про долю санаторію «Сніжинка», який у 2023 році був переданий на баланс ОДКЛ з метою реконструкції під реабілітаційний центр. Як рухається цей проєкт і яких змін очікувати від «Сніжинки»?

– Станом на сьогодні завершується розробка проєктно-кошторисної документації та триває пошук іноземних інвесторів. Адже це надзвичайно дороговартісний проєкт. Тільки на виготовлення ПКД потрібно 8 млн грн. До речі, 6 млн грн нам вже виділила Івано-Франківська обласна рада. Загальна ж вартість проєкту – 20 мільйонів євро. Намагаємось залучати позабюджетні кошти, звертаємось до міжнародних спонсорів, меценатів, куди тільки можемо. «Сніжинка» має перетворитись на потужний сучасний реабілітаційний центр для дітей з бронхо-легеневими та неврологічними захворюваннями.

Санаторій Сніжинка, серпень 2021 року.

Один корпус функціонуватиме для дітей війни. Коли закінчиться війна, я впевнений, що тут лікуватимуться не тільки діти з усієї України, а й із сусідніх країн. Адже наші реабілітологи, ерготерапевти, неврологи є дуже хорошими спеціалістами. А якщо ще створити відповідні умови… А там умови будуть прекрасні. Тільки обладнання на 5 мільйонів євро має бути. Професіоналізм фахівців, сучасне обладнання у поєднанні з цілющими властивостями краю перетворить «Сніжинку» на відновлювальний заклад, якого ще немає в Європі.

Проєк реабілітаційного центру Сніжинка.

Так має змінитись Сніжинка у Яремче.

– Як війна впливає на здоров’я дітей? Чи можна виділити так звані хвороби воєнного часу?

– Понад 18 800 госпіталізованих пацієнтів за рік – ці цифри говорять самі за себе. Незважаючи на зменшення кількості дитячого населення, кількість пацієнтів зростає. Насамперед великий вплив війни на ментальне здоров’я дітей, навіть тих, хто живе у відносно безпечних регіонах. Останнім часом спостерігаємо збільшення суїцидальних випадків серед дітей. Кілька тижнів тому 17-річний хлопчина з Харківської області, який переїхав з сім’єю до Івано-Франківська, перерізав собі сонні артерії. На щастя, мати вчасно повідомила поліцію і «швидку», які спрацювали надзвичайно оперативно. Його привезли до нас майже у стані клінічної смерті. Операція тривала п’ять годин. На щастя, дитину вдалось врятувати. На днях його виписали з лікарні.

Діти війни – особливі і до них потрібен спеціальний підхід. Коли у санаторій «Сніжинка» приїхали дітки з Кривого Рогу, то перші три дні вони просто спали. Через кілька днів перебування у санаторії, їх вигляд і психоемоційний стан змінився кардинально. Звичайно, що наслідки будуть і нам треба діяти на випередження. Тому так важливо створити гідні умови реабілітації та санітарно-курортного оздоровлення, що є важливим чинником відновлення фізичного та ментального здоров’я.

Розмовляла Мар’яна СЕРЕДЮК, ЗК