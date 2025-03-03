Завтра на Прикарпатті будуть діяти обмеження потужності для бізнесу

Завтра, 4 березня, на Прикарпатті будуть застосовуватися графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу.
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Про це Правді повідомили в пресслужбі Прикарпаттяобленерго.
Час застосування обмежень:
- 06:00 – 09:00
- 15:00 – 22:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергообʼєкти.
Час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби.