Завтра на Прикарпатті будуть діяти обмеження потужності для бізнесу

Завтра, 4 березня, на Прикарпатті будуть застосовуватися графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Правді повідомили в пресслужбі Прикарпаттяобленерго.

Час застосування обмежень:

06:00 – 09:00

15:00 – 22:00

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби.