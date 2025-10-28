ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Автор: Орися Корчун
Cпівачка Анна Трінчер вразила яскравою зміною іміджу
24-річна співачка Анна Трінчер разом з відомим візажистом Єгором Андрюшиним показала неймовірне перевтілення. Пише Табло ID.

Співачка спершу попозувала для відео без макіяжу, а потім з’явилася в образі блакитноокої красуні з короткою стрижкою. 

“Як вам така Аня?” – поцікавився візажист. 
Анна Трінчер постала у новому образі

До речі, Єгор допоміг багатьом знаменитостям спробувати себе в кардинально інших образах. Зокрема, завдяки його мейкам перевтілювалися Злата Огнєвіч та Катерина Бужинська.Анна Трінчер похвалилася вражаючим перевтіленням

Кароока та довгокоса Аня перетворилася на звабну красуню зі світлими очима та коротким волоссям

