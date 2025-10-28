Cпівачка Анна Трінчер вразила яскравою зміною іміджу

24-річна співачка Анна Трінчер разом з відомим візажистом Єгором Андрюшиним показала неймовірне перевтілення. Пише Табло ID.

Співачка спершу попозувала для відео без макіяжу, а потім з’явилася в образі блакитноокої красуні з короткою стрижкою.

“Як вам така Аня?” – поцікавився візажист.



До речі, Єгор допоміг багатьом знаменитостям спробувати себе в кардинально інших образах. Зокрема, завдяки його мейкам перевтілювалися Злата Огнєвіч та Катерина Бужинська.

Кароока та довгокоса Аня перетворилася на звабну красуню зі світлими очима та коротким волоссям