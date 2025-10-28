Прикарпатський онкоцентр оновлюють: за два роки придбали обладнання на понад 100 мільйонів гривень

Прикарпатський клінічний онкологічний центр модернізується: за останні два роки придбано обладнання на понад 101 мільйон гривень.
Серед найважливіших оновлень — встановлення лінійного прискорювача Electa Harmoni, що дозволить покращити якість променевої терапії. Про це під час сесії обласної ради повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук, пише Бліц-Інфо.
«Ми завершуємо навчання персоналу та оформлення документів, щоб ввести апарат в експлуатацію», — зазначила чиновниця.
Крім того, центр потребує реконструкції радіологічного корпусу (вартість — 40 млн грн), із встановленням сучасного обладнання для променевої терапії.
ДО ТЕМИ: Лікарі Прикарпатського онкоцентру подарували шанс на життя двом пацієнтам з раком підшлункової залози
У відповідність до сучасних вимог необхідно привести хірургічне відділення №1 (вартість робіт – 15 млн. грн.). Також необхідне обладнання для брахітерапії вартістю 45 млн. грн. із відповідною реконструкцією приміщення (вартість робіт – 6 млн. грн.).
Торік у закладі провели понад 4 тисячі оперативних втручань, зокрема значно зросла частка лапароскопічних операцій.
“Залишається актуальним питання ранньої діагностики та лікування, внаслідок чого до 90 % онкохворих з І-ю стадією раку живуть більше 10 років. Основна запорука хорошого прогнозу є раннє виявлення патології на первинній ланці завдяки проведенню повноцінних оглядів та скринінгових програм злоякісних новоутворень”, – кажуть медики.