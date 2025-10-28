Лікарі Прикарпатського онкоцентру подарували шанс на життя двом пацієнтам з раком підшлункової залози

Рак підшлункової залози — підступна хвороба, яка довго мовчить. І, на жаль, може виникати навіть у молодих людей. У КНП Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР нещодавно виконано дві панкреатодуоденальні резекції (операції Віппла) — одні з найскладніших у сучасній онкохірургії.

Про це пише пресслужба КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР».

Перші симптоми в обох пацієнтів здавалися «буденними»: у одного — цукровий діабет і непрохідність дванадцятипалої кишки, у другого — жовтяниця. Та за цими проявами ховалася серйозна патологія.

«Кожен такий випадок — результат командної роботи. Ми обговорюємо пацієнтів на мультидисциплінарній комісії, де спільно працюють онкохірурги, анестезіологи, хіміотерапевти, психологи та реабілітологи. Такий підхід важливий не лише на етапі діагностики чи операції — він допомагає пройти шлях відновлення і повернутися до життя», – йдеться у дописі. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Першу операцію виконала команда:

Юрій Партикевич, онкохірург, завідувач хірургічного відділення №1, PhD

Світлана Маліборська, онкохірург, PhD, асистент кафедри онкології ІФНМУ

Ліля Бахур, завідувачка ВАІТ, анестезіолог

Анна Бабій, операційна медсестра

Команда другої операції:

онкохірурги центру та Юрій Бакунець, к.мед.н.,

трансплантолог (Інститут серця МОЗ України, доцент НМУ ім. О.О. Богомольця).

У онкологічному центрі зазначають, що обидві операції пройшли успішно. Пацієнти вже вдома. Їхній шлях до відновлення триває.