Лікарі Прикарпатського онкоцентру подарували шанс на життя двом пацієнтам з раком підшлункової залози

Автор: Олег Мамчур
Медичний персонал у лікарні стоїть разом
Рак підшлункової залози — підступна хвороба, яка довго мовчить. І, на жаль, може виникати навіть у молодих людей. У КНП Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР нещодавно виконано дві панкреатодуоденальні резекції (операції Віппла) — одні з найскладніших у сучасній онкохірургії.

Про це пише пресслужба КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР».

Перші симптоми в обох пацієнтів здавалися «буденними»: у одного — цукровий діабет і непрохідність дванадцятипалої кишки, у другого — жовтяниця. Та за цими проявами ховалася серйозна патологія.

«Кожен такий випадок — результат командної роботи. Ми обговорюємо пацієнтів на мультидисциплінарній комісії, де спільно працюють онкохірурги, анестезіологи, хіміотерапевти, психологи та реабілітологи. Такий підхід важливий не лише на етапі діагностики чи операції — він допомагає пройти шлях відновлення і повернутися до життя», – йдеться у дописі.

Першу операцію виконала команда:

  • Юрій Партикевич, онкохірург, завідувач хірургічного відділення №1, PhD
  • Світлана Маліборська, онкохірург, PhD, асистент кафедри онкології ІФНМУ
  • Ліля Бахур, завідувачка ВАІТ, анестезіолог
  • Анна Бабій, операційна медсестра

Команда другої операції:

  • онкохірурги центру та Юрій Бакунець, к.мед.н.,
  • трансплантолог (Інститут серця МОЗ України, доцент НМУ ім. О.О. Богомольця).

У онкологічному центрі зазначають, що обидві операції пройшли успішно. Пацієнти вже вдома. Їхній шлях до відновлення триває.

 «Ми бачимо, як сила командної роботи, сучасних технологій і довіри пацієнтів дає шанс на життя навіть у найскладніших випадках. Для нас важливо не просто оперувати — важливо бути поруч на кожному етапі шляху людини до одужання», — зазначив Ігор Дмитренко, генеральний директор онкоцентру.

«Панкреатодуоденальна резекція — одна з найскладніших операцій в онкохірургії. Її успіх залежить не лише від майстерності хірурга, а й від злагодженості всієї команди — від операційної до реабілітації.Ми прагнемо, щоб кожен наш пацієнт отримував максимально повне, безпечне й сучасне лікування», — говорить Іван Степанович Куйбіда, медичний директор онкоцентру.

