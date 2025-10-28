Лікарі Прикарпатського онкоцентру подарували шанс на життя двом пацієнтам з раком підшлункової залози

Рак підшлункової залози — підступна хвороба, яка довго мовчить. І, на жаль, може виникати навіть у молодих людей. У КНП Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР нещодавно виконано дві панкреатодуоденальні резекції (операції Віппла) — одні з найскладніших у сучасній онкохірургії.
Про це пише пресслужба КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр ІФ ОР».
Перші симптоми в обох пацієнтів здавалися «буденними»: у одного — цукровий діабет і непрохідність дванадцятипалої кишки, у другого — жовтяниця. Та за цими проявами ховалася серйозна патологія.
«Кожен такий випадок — результат командної роботи. Ми обговорюємо пацієнтів на мультидисциплінарній комісії, де спільно працюють онкохірурги, анестезіологи, хіміотерапевти, психологи та реабілітологи. Такий підхід важливий не лише на етапі діагностики чи операції — він допомагає пройти шлях відновлення і повернутися до життя», – йдеться у дописі.
Першу операцію виконала команда:
- Юрій Партикевич, онкохірург, завідувач хірургічного відділення №1, PhD
- Світлана Маліборська, онкохірург, PhD, асистент кафедри онкології ІФНМУ
- Ліля Бахур, завідувачка ВАІТ, анестезіолог
- Анна Бабій, операційна медсестра
Команда другої операції:
- онкохірурги центру та Юрій Бакунець, к.мед.н.,
- трансплантолог (Інститут серця МОЗ України, доцент НМУ ім. О.О. Богомольця).
У онкологічному центрі зазначають, що обидві операції пройшли успішно. Пацієнти вже вдома. Їхній шлях до відновлення триває.
«Ми бачимо, як сила командної роботи, сучасних технологій і довіри пацієнтів дає шанс на життя навіть у найскладніших випадках. Для нас важливо не просто оперувати — важливо бути поруч на кожному етапі шляху людини до одужання», — зазначив Ігор Дмитренко, генеральний директор онкоцентру.
«Панкреатодуоденальна резекція — одна з найскладніших операцій в онкохірургії. Її успіх залежить не лише від майстерності хірурга, а й від злагодженості всієї команди — від операційної до реабілітації.Ми прагнемо, щоб кожен наш пацієнт отримував максимально повне, безпечне й сучасне лікування», — говорить Іван Степанович Куйбіда, медичний директор онкоцентру.