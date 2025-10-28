На Прикарпатті викрили жінку, яка розповсюджувала наркотики в посилках

Розповсюджувала наркотики в посилках: поліцейські Прикарпаття викрили жінку, яка збувала заборонені речовини.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність мешканки Коломийського району, яка торгувала психотропами. Під час проведення обшуків поліцейські вилучили значну кількість заборонених речовин і грошей. Фігурантку затримано, інформує поліція Прикарпаття.

Співробітники Коломийського районного відділу поліції встановили, що до збуту особливо небезпечного порошкоподібного психотропу — амфетаміну — причетна 39-річна мешканка села Матеївці. Вона розповсюджувала наркотики через посилки та служби доставки.

Фігурантка раніше не судима.

Під час санкціонованого обшуку в її автомобілі Volkswagen Golf та за місцем проживання поліцейські виявили та вилучили порошкоподібну речовину, ймовірно амфетамін, орієнтовною вагою близько 40 грамів, зіп-пакети з рослинною речовиною, ймовірно канабісом, гроші, мобільний телефон, а також інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Усе вилучене направлено на проведення експертизи.

Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі їй повідомили про підозру за ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, учинене повторно). Суд сьогодні обере запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють можливих спільників та джерело походження заборонених речовин.