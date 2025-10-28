ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті викрили жінку, яка розповсюджувала наркотики в посилках

Автор: Олег Мамчур
Людина в зимовій куртці перед коричневою стіною
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Розповсюджувала наркотики в посилках: поліцейські Прикарпаття викрили жінку, яка збувала заборонені речовини.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність мешканки Коломийського району, яка торгувала психотропами. Під час проведення обшуків поліцейські вилучили значну кількість заборонених речовин і грошей. Фігурантку затримано, інформує поліція Прикарпаття.

Співробітники Коломийського районного відділу поліції встановили, що до збуту особливо небезпечного порошкоподібного психотропу — амфетаміну — причетна 39-річна мешканка села Матеївці. Вона розповсюджувала наркотики через посилки та служби доставки.

Фігурантка раніше не судима.

Поліція тримає гроші під час обшуку
Поліція України досліджує докази в автомобілі
Поліція України вилучила пакети з наркотичними речовинами

Під час санкціонованого обшуку в її автомобілі Volkswagen Golf та за місцем проживання поліцейські виявили та вилучили порошкоподібну речовину, ймовірно амфетамін, орієнтовною вагою близько 40 грамів, зіп-пакети з рослинною речовиною, ймовірно канабісом, гроші, мобільний телефон, а також інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Усе вилучене направлено на проведення експертизи.

Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі їй повідомили про підозру за ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, учинене повторно). Суд сьогодні обере запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють можливих спільників та джерело походження заборонених речовин.

Поліція вилучає підозрілу речовину у фользі
Жінка в зимовому одязі, фото поліції України

СХОЖІ НОВИНИ