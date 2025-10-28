Зеленський оголосив про початок опалювального сезону сьогодні

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, що відбулося учора, передає кореспондент Укрінформу.

«Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра», – розповів Зеленський.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.