Франківців запрошують на виставку Нікіти Тітова «Віра. Надія. Любов»

Автор: Олег Мамчур
Мапа України з написом Віра Надія Любов
28 жовтня о 14:00 у залі сакрального мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого музею відбудеться відкриття виставки Нікіти Тітова «Віра. Надія. Любов». Вхід — вільний.

Ця виставка — про внутрішнє світло, яке допомагає людині залишатися собою навіть у темні часи. Відомий український художник і графік Нікіта Тітов через свої роботи говорить про силу віри, надії та любові — трьох речей, які сьогодні утримують українське суспільство від розпачу, дарують сенс і продовжують життя.

У межах події буде презентовано новий календар «Віра. Надія. Любов», створений у співпраці з ГО «Громадська ініціатива Галичини». Це вже четвертий календар, який автор і громадська організація реалізують спільно, з метою підтримати українських військових.

70% прибутку від продажу календарів буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ.

«Вже четвертий рік поспіль разом із „Громадською ініціативою Галичини“ ми створюємо календар, щоб підтримати настрій, поділитися кращим, а головне — допомогти нашому війську в боротьбі.  Адже гроші з продажу календарів ідуть на підтримку ЗСУ», — говорить Нікіта Тітов.

Під час відкриття відбудеться автографсесія художника, а всі охочі зможуть придбати настільний або настінний календар «Віра. Надія. Любов», а також авторські листівки.

Ці видання створені як візуальне нагадування, що попри війну залишається місце для добра, вдячності, віри й любові.

Виставка Нікіти Тітова Віра Надія Любов афіша

Довідково

  • Нікіта Тітов — український художник-графік, автор сотень плакатів і візуальних серій, присвячених темам свободи, гідності, пам’яті та незламності. Його роботи експонувалися в Україні та за кордоном, а плакати стали символами спротиву та підтримки українського народу.
  • ГО «Громадська ініціатива Галичини» — організація, що з 2014 року об’єднує активних громадян, волонтерів і митців задля розвитку громадянського суспільства, підтримки армії та створення культурних і соціальних проєктів у тилу.

