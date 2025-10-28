Франківців запрошують на виставку Нікіти Тітова «Віра. Надія. Любов»

28 жовтня о 14:00 у залі сакрального мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого музею відбудеться відкриття виставки Нікіти Тітова «Віра. Надія. Любов». Вхід — вільний.
Ця виставка — про внутрішнє світло, яке допомагає людині залишатися собою навіть у темні часи. Відомий український художник і графік Нікіта Тітов через свої роботи говорить про силу віри, надії та любові — трьох речей, які сьогодні утримують українське суспільство від розпачу, дарують сенс і продовжують життя.
У межах події буде презентовано новий календар «Віра. Надія. Любов», створений у співпраці з ГО «Громадська ініціатива Галичини». Це вже четвертий календар, який автор і громадська організація реалізують спільно, з метою підтримати українських військових.
70% прибутку від продажу календарів буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ.
«Вже четвертий рік поспіль разом із „Громадською ініціативою Галичини“ ми створюємо календар, щоб підтримати настрій, поділитися кращим, а головне — допомогти нашому війську в боротьбі. Адже гроші з продажу календарів ідуть на підтримку ЗСУ», — говорить Нікіта Тітов.
Під час відкриття відбудеться автографсесія художника, а всі охочі зможуть придбати настільний або настінний календар «Віра. Надія. Любов», а також авторські листівки.
Ці видання створені як візуальне нагадування, що попри війну залишається місце для добра, вдячності, віри й любові.
Довідково
- Нікіта Тітов — український художник-графік, автор сотень плакатів і візуальних серій, присвячених темам свободи, гідності, пам’яті та незламності. Його роботи експонувалися в Україні та за кордоном, а плакати стали символами спротиву та підтримки українського народу.
- ГО «Громадська ініціатива Галичини» — організація, що з 2014 року об’єднує активних громадян, волонтерів і митців задля розвитку громадянського суспільства, підтримки армії та створення культурних і соціальних проєктів у тилу.