Франківців запрошують на виставку Нікіти Тітова «Віра. Надія. Любов»

28 жовтня о 14:00 у залі сакрального мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого музею відбудеться відкриття виставки Нікіти Тітова «Віра. Надія. Любов». Вхід — вільний.

Ця виставка — про внутрішнє світло, яке допомагає людині залишатися собою навіть у темні часи. Відомий український художник і графік Нікіта Тітов через свої роботи говорить про силу віри, надії та любові — трьох речей, які сьогодні утримують українське суспільство від розпачу, дарують сенс і продовжують життя.

У межах події буде презентовано новий календар «Віра. Надія. Любов», створений у співпраці з ГО «Громадська ініціатива Галичини». Це вже четвертий календар, який автор і громадська організація реалізують спільно, з метою підтримати українських військових.

70% прибутку від продажу календарів буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ.

«Вже четвертий рік поспіль разом із „Громадською ініціативою Галичини“ ми створюємо календар, щоб підтримати настрій, поділитися кращим, а головне — допомогти нашому війську в боротьбі. Адже гроші з продажу календарів ідуть на підтримку ЗСУ», — говорить Нікіта Тітов. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Під час відкриття відбудеться автографсесія художника, а всі охочі зможуть придбати настільний або настінний календар «Віра. Надія. Любов», а також авторські листівки.

Ці видання створені як візуальне нагадування, що попри війну залишається місце для добра, вдячності, віри й любові.

Довідково