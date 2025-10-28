Скількох безпритульних тварин стерилізували комунальники у Франківську за 5 років

З початку 2025 року в Івано-Франківську стерилізували 127 безпритульних тварин коштом міського бюджету. На стерилізацію та утримання тварин виділено 2 282 614,75 грн.

Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора комунального підприємства “Полігон ТПВ” Олександр Прегон.

У комунальному пункті тимчасової перетримки безпритульних собак є 23 вольєри.

"Усіх собак після вилову і стерилізації випускають в природне середовище. Вони не становлять загрози для мешканців. У цих вольєрах здебільшого утримують собак, які через вік, стан здоров'я та схильність до прояву агресії не можуть повернути у природне середовище. Для них забезпечують належні умови догляду, лікування та безпечні умови проживання", — повідомив Олександр Прегон.

З 2024 року комунальне підприємство “Полігон ТПВ” має меморандум про партнерство з організацією “Благодійний фонд “Рудий Пес”, у межах якого співпрацюють для підтримки, догляду та подальшого утримання безпритульних собак.

Скількох безпритульних тварин простерилізували працівники “Полігон ТПВ” у Франківську:

у 2020 році — 391;

у 2021 році — 384;

у 2022 році — 290;

у 2023 році — 266,

у 2024 році — 159;

за дев’ять місяців 2025 року — 127.

Скільки грошей виділяли з міського бюджету на програми стерилізації та утримання безпритульних тварин:

у 2020 році — 1 мільйон 149 тисяч 878 гривень 14 копійок;

у 2021 році — 1 мільйон 454 тисячі 599 гривень 75 копійок;

у 2022 році — 1 мільйон 895 тисяч 173 гривні 33 копійки;

у 2023 році — 2 мільйони 444 тисячі 55 гривень 42 копійки;

у 2024 році — 2 мільйони 939 тисяч 690 гривень 6 копійок;

у 2025 році — 2 мільйони 282 тисячі 614 гривень 75 копійок.

Також працівники комунального підприємства можуть безоплатно простерилізувати собак пільгової категорії жителів громади. У 2025 році виконали 36 таких заявок.