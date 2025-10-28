На Прикарпатті зростає кількість випадків інсульту

Щодня в інсультний центр обласної лікарні госпіталізують близько п’яти пацієнтів. Інсульт залишається другою за поширеністю причиною смертності в Україні після онкологічних захворювань.

Про це розповідають в сюжеті ТРК «Вежа», пише Фіртка.

У центрі на 40 ліжок вони постійно заповнені пацієнтами. Кількість випадків інсульту на Прикарпатті щороку зростає.

За дев’ять місяців цього року зафіксовано на 140 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року, переважно через збільшення ішемічного інсульту, зазначає завідувачка центру Галина Хлібейчук.

Існує два основні види інсульту:

Внутрішньомозковий або субарахноїдальний крововилив — коли розривається судина, і кров потрапляє в порожнину черепа.

Ішемічний інсульт — коли судина тромбується, внаслідок чого виникає ділянка некрозу та незворотні зміни в мозку.

Галина Хлібейчук наголошує, що своєчасне звернення по допомогу може врятувати життя та функції мозку.

«На Прикарпатті працює сім закладів, які безкоштовно надають допомогу хворим із гострим інсультом».

Медики відзначають, що низька культура профілактичних оглядів та несвоєчасне звернення до лікарів значно ускладнюють ситуацію. Часто люди роками не підозрюють про наявність таких хвороб, як артеріальна гіпертензія чи цукровий діабет.

«Дома, в хаті, нічого не відчувала, а тиск мав підвищений до 160. Ліки пив, але не завжди контролював тиск», — розповіла одна з пацієнток.

Медики наголошують на принципі «час — це мозок». Для ефективного лікування є лише 4,5 години від початку розвитку симптомів — так зване «золоте терапевтичне вікно».

«Пізнє звернення може призвести до незворотних ушкоджень мозку».

Серед найпоширеніших причин інсульту — хронічний стрес, незбалансоване харчування та нехтування профілактикою. Регулярні медичні огляди та увага до власного здоров’я суттєво знижують ризик розвитку інсульту.