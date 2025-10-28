ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатці вибороли призові місця на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування

Автор: Олег Мамчур
Діти з дипломами на осінньому змаганні на природі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Києві 24-26 жовтня пройшов чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дисципліна “Спринт”).

Про це повідомила старша тренерка відділення спортивного орієнтування дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради Галина Строчук.

Тренерка наголосила, прикарпатські спортсменки продемонстрували високі результати та здобули призові місця.

Результати змагань:

  • Олеся Полицька — 1 місце (Ж12);
  • Анастасія Каблак — 3 місце (Ж14);
  • Євгенія Магас — 2 місце (Ж20);
  • Ольга Єнкало — 6 місце (ЖЕ).

Джерело(а) інформації

повідомила

СХОЖІ НОВИНИ