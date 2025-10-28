Прикарпатці вибороли призові місця на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування

У Києві 24-26 жовтня пройшов чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дисципліна “Спринт”).
Про це повідомила старша тренерка відділення спортивного орієнтування дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради Галина Строчук.
Тренерка наголосила, прикарпатські спортсменки продемонстрували високі результати та здобули призові місця.
Результати змагань:
- Олеся Полицька — 1 місце (Ж12);
- Анастасія Каблак — 3 місце (Ж14);
- Євгенія Магас — 2 місце (Ж20);
- Ольга Єнкало — 6 місце (ЖЕ).