Франківська професорка, з-поміж відомих дослідників ЗВО Європи, Австралії та України, досліджувала, як ШІ змінює вищу освіту

Днями у Silesian University of Technology (м. Глівіце, Польща) відбувалося міжнародне стажування International Staff Training Week 2025, присвячене темі «Higher Education in an AI-Driven World. Project-Based Learning as a Gateway to Real-Life Educational Experiences».

Програма об’єднала викладачів і дослідників з університетів Європи, Австралії та України, щоб обговорити, як штучний інтелект змінює вищу освіту, навчальні практики та академічну доброчесність, інформує Правда.іф.

Перший день розпочався з офіційного відкриття та знайомства учасників. Тематика дня – «Building Connections in the Age of AI: Collaboration, Identity, and Critical Reflection». Під час сесій обговорювалися виклики, що постають перед людством у добу штучного інтелекту.

Професорка Aleksandra Kuzior наголосила на ризиках «інфантилізації» суспільства – коли технології спрощують мислення, а люди поступово втрачають здатність до рефлексії та творчості. Професор Paweł Kasprowski представив доповідь «When can we trust the AI models?», підкресливши необхідність критичного ставлення до результатів, які генерує штучний інтелект.

День завершився неформальним знайомством і спільною вечерею – нагодою обмінятися ідеями та досвідом у теплій міжнародній атмосфері.

Центральна тема другого дня – «The Responsible Use of AI in Education: Building Skills, Values, and Vision».

Першою виступила Dr Kay Oddone (Charles Sturt University, Australia) із доповіддю про розвиток AI literacy – цифрової грамотності, заснованої на доброчесності, критичному мисленні та етичному використанні технологій у навчанні.

Далі Prof. Melanie Ellis (SUT) підняла питання академічної чесності: як викладачам оцінювати знання студентів у час, коли штучний інтелект стає їхнім «помічником». Особливу увагу привернули виступи про COIL (Collaborative Online International Learning) – формат міжнародної онлайн-співпраці студентів і викладачів. Hubertus Weyer (Wiesbaden Business School) поділився прикладами спільних курсів, що допомагають розвивати «future skills» – навички майбутнього.

Український слід у програмі представила Dr. Tetiana Kuvaieva (Dnipro University of Technology), яка розповіла про німецько-український проєкт «Filming the Sciences», спрямований на розвиток цифрових компетентностей студентів через міждисциплінарну співпрацю.

Заключний день стажування мав тему «Education Without Borders: Rethinking Learning, Projects, and Potential with AI». Серед виступів – приклади міжнародних студентських проєктів і досліджень, які поєднують економіку, технології та освіту. Презентації показали, як AI може підтримувати розвиток регіонів, покращувати комунікацію між студентами різних країн і допомагати у створенні нових навчальних форматів.

Особливо цікавою була дискусія «Me, Myself and I… or AI?», присвячена тому, як штучний інтелект змінює підхід студентів до письма та навчальної мотивації. Підсумкова сесія, яку модерував Alastair Creelman (ex-Linnaeus University, Sweden), стала гарною нагодою підбити підсумки триденного марафону ідей, знайомств і натхнення.