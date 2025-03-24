Цветочный этикет: какие букеты дарить на разные праздники?

Цветы – один из лучших подарков по любому поводу, их можно преподносить соло или в сочетании с другими презентами. Однако на разные праздники уместны разные растения, значение также имеет пол, возраст и характер получателя. В этой статье сосредоточимся на цветочном этикете – какие растения и когда уместны? За консультацией обратились к специалистам «Розария» – интернет-магазина, доставляющего цветы Харьков.

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Кто адресат?

Прежде всего, учитывается пол, возраст и характер получателя. Вот несколько советов:

Мужчинам принято дарить букеты в строгом оформлении, цветы должны быть темными либо яркими, насыщенными, но не пастельными. Идеальная форма композиции для мужчин – каскад, конический или вертикальный букет.

При выборе цветов для женщин учитывайте возраст. Юным девушкам обычно дарят букеты в пастельных тонах с нераскрывшимися бутонами, а женщинам постарше можно преподнести цветы ярких, насыщенных тонов с распустившимися цветками.

Если композиция предназначена ребенку, основное внимание на размер букета: он должен быть небольшим, легким и помещаться в одну ладонь. Идеальным вариантом станет маленький букет полевых цветов.

Кроме того, имеют значение отношения с адресатом. Любимым женщинам или близким подругам можно подарить красные цветы, знакомым, коллегам или дочерям – розовые, кремовые, белые, однако все зависит от предпочтений конкретного человека.

Выбираем цветы для праздника

Дарить цветы на Новый год не принято, но если вы решили преподнести растения, можно выбрать сочетание роз с еловыми ветками, а также мандаринами. На День влюбленных традиционно дарят красные розы с крупными бутонами на длинных ножках. Но если вы хотите порадовать в этот праздник подругу, сестру или маму, выбирайте кустовые сорта нежных оттенков. 8 марта – день весенних цветов, поэтому лучшими вариантами станут тюльпаны, нарциссы, мимозы. На День матери рекомендуем дарить цветы в соответствии с предпочтениями конкретного человека – универсальных советов тут нет. Если нужен букет для учителя на 1 сентября или по случаю выпускного, подойдут розы, гладиолусы, герберы, пионы, сирень. На свадьбу традиционно преподносят белые букеты, однако все зависит от стиля торжества и наряда невесты, ведь сейчас модно надевать платья разных оттенков. А для дня рождения выбирайте цветы, которые нравятся имениннику.

Если же все равно трудно найти подходящий по случаю букет, проконсультируйтесь с флористами – они подскажут, какая композиция будет лучшей.