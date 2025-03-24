Прикарпатка Елеонора Павлюк здобула “золото” на змаганнях в Австрії

Українська сноубордистка Елеонора Павлюк виборола перше місце на міжнародних змаганнях FIS, які відбулися в Гозау (Австрія).

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Про це пише Правда з посиланням на Ski Federation of Ukraine.

Спортсменка змагалася у дисципліні паралельний слалом (PSL) та здобула свою першу золоту нагороду у поточному змагальному сезоні.

Це вже друга медаль Елеонори у сезоні: у грудні вона посіла друге місце на змаганнях FIS у Монінці (Чехія).

Наступний старт – вже завтра, де сноубордисти знову змагатимуться у паралельному слаломі. Павлюк має всі шанси повторити успіх.