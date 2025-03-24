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На росії розбився штурмовик Су-25
Диван на коліщатках в темній вітальні

На росії розбився штурмовик Су-25

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 14:28
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У Приморському краї росії розбився штурмовик Су-25 під час тренувального польоту. Пілот катапультувався.

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Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс” із посиланням на Міноборони рф.

“Су-25 впав у Приморському краї під час виконання навчально-тренувального польоту, пілот катапультувався, його знайшла пошуково-рятувальна група”, — йдеться у повідомленні.

Попередньою причиною катастрофи назвали “технічну несправність”.

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