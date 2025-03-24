Прикарпатку підозрюють у жорстокому вбивстві знайомої. ФОТО

У Тернополі 45-річна коломиянка побила знайому металевим табуретом, а потім ще кілька разів проштрикнула ножем. Потерпіла померла, а зловмисниця зізналася у скоєному.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, пише Правда.

Вбивство сталося в Тернополі на вулиці Лесі Українки. Повідомлення про нього надійшло поліції 21 березня близько 16:20.

“Бездиханне тіло 39-річної тернополянки знайшла матір у квартирі свого колишнього чоловіка. Потерпіла прийшла в гості та разом з вітчимом і його друзями розпивала спиртні напої, а під час суперечки уродженка Коломийського району завдала їй кілька смертельних поранень. У ході перевірки стало відомо, що під час застілля між жінками виникла суперечка, тоді 45-річна коломиянка схопила металевий табурет та вдарила ним гостю, а після цього завдала ще кілька ножових поранень в різні ділянки тіла. Потерпіла померла у сусідній кімнаті”, – йдеться у дописі

Жінка зізналася у скоєному. Її затримали.

Слідчі поліції встановили, що підозрювана уже потрапляла в поле зору правоохоронців – вона кілька років тому відбувала покарання за вбивство свого чоловіка.

Зловмисниці повідомили про підозру за фактом умисного вбивства й обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.