Центр “Донбас” відкрив басейн для реабілітації. ФОТО

В Угринові відбулася подія, яка дарує надію і віру в краще майбутнє — відкриття сучасного облаштованого водного простору у другому корпусі Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Донбас».

Цей Центр був релокований із Краматорська й від 2022 року успішно працює в Івано-Франківську, повертаючи людям здоров’я, сили й нові можливості. Відтепер у ньому з’явився басейн, обладнаний усім необхідним для комфортних занять і реабілітації, пише ПІК.

Перед присутніми виступила директорка Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Донбас» Світлана Фоміна. Вона щиро наголосила:

Відкриття сучасного водного простору — це надзвичайно важливий крок для тих, хто потребує реабілітації: і для людей з інвалідністю, і для наших захисників, які боролися за перемогу та мир в Україні. Реабілітація — це не лише відновлення тіла, це шлях до повноцінного життя, повернення впевненості та радості. Я безмежно вдячна всім, хто сьогодні тут, і особливо тим людям та установам, які доклалися до того, щоб цей простір запрацював. Разом ми даруємо людям шанс на нове життя.

Світлана Фоміна, директорка Центру “Донбас”

На урочисте відкриття завітали представники Донецької військової адміністрації, які й виділили кошти на створення цього простору. Присутні були також волонтери, параолімпійці, захисники, котрі проходять реабілітацію в Центрі, представники франківської влади та народна депутатка України Оксана Савчук.

Народна депутатка України Оксана Савчук

Усі гості говорили багато теплих слів, висловлювали щиру вдячність за віддану працю директорці Центру Світлані Фомінозі, для якої ця справа стала сенсом життя. Атмосфера була надзвичайно теплою й зворушливою. Місцевий священник благословив присутніх спільною молитвою, а урочисте перерізання стрічки символізувало початок нової сторінки в історії Центру.

Перерізання стрічки

Свято супроводжувалося виступами співаків і танцюристів. Особливе захоплення викликала пара — учасниця конкурсу краси та її партнер у інвалідному візку, які показали, що мистецтво й талант не мають жодних обмежень.

Окрім цього гостям продемонстрували роботу басейну та спеціальне обладнання для занурення у воду людей з особливими потребами. Вода була підігріта, тож навіть попри холодну погоду й дощ усі відчували тепло та комфорт.

Механізм для занурення в воду

Цей день став яскравим свідченням того, як багато можна зробити для людей завдяки спільним зусиллям влади, волонтерів, меценатів і небайдужих. Відкриття ттакого сучасного басейну означає не тільки фізичну реабілітацію, а й відновлення душі, підтримку й віру в кожного. Така робота на благо людей — безцінна. Вона заслуговує на щиру повагу й похвалу, адже дарує шанс на повноцінне життя, надію та радість тим, хто цього потребує найбільше.