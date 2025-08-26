ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Центр “Донбас” відкрив басейн для реабілітації. ФОТО
Центр “Донбас” відкрив басейн для реабілітації. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 12:25
В Угринові відбулася подія, яка дарує надію і віру в краще майбутнє — відкриття сучасного облаштованого водного простору у другому корпусі Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Донбас».

Цей Центр був релокований із Краматорська й від 2022 року успішно працює в Івано-Франківську, повертаючи людям здоров’я, сили й нові можливості. Відтепер у ньому з’явився басейн, обладнаний усім необхідним для комфортних занять і реабілітації, пише ПІК.

photo 28 2025 08 22 20 45 44
photo 27 2025 08 22 20 45 44

Перед присутніми виступила директорка Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Донбас» Світлана Фоміна. Вона щиро наголосила:

Відкриття сучасного водного простору — це надзвичайно важливий крок для тих, хто потребує реабілітації: і для людей з інвалідністю, і для наших захисників, які боролися за перемогу та мир в Україні. Реабілітація — це не лише відновлення тіла, це шлях до повноцінного життя, повернення впевненості та радості. Я безмежно вдячна всім, хто сьогодні тут, і особливо тим людям та установам, які доклалися до того, щоб цей простір запрацював. Разом ми даруємо людям шанс на нове життя.

photo 19 2025 08 22 20 45 44

Світлана Фоміна, директорка Центру “Донбас”

На урочисте відкриття завітали представники Донецької військової адміністрації, які й виділили кошти на створення цього простору. Присутні були також волонтери, параолімпійці, захисники, котрі проходять реабілітацію в Центрі, представники франківської влади та народна депутатка України Оксана Савчук.

photo 22 2025 08 22 20 45 44

photo 2 2025 08 22 20 45 44

Народна депутатка України Оксана Савчук

photo 32 2025 08 22 20 45 44
photo 21 2025 08 22 20 45 44

Усі гості говорили багато теплих слів, висловлювали щиру вдячність за віддану працю директорці Центру Світлані Фомінозі, для якої ця справа стала сенсом життя. Атмосфера була надзвичайно теплою й зворушливою. Місцевий священник благословив присутніх спільною молитвою, а урочисте перерізання стрічки символізувало початок нової сторінки в історії Центру.

photo 6 2025 08 22 20 45 44

Перерізання стрічки

photo 17 2025 08 22 20 45 44
photo 4 2025 08 22 20 45 44
photo 8 2025 08 22 20 45 44 1

Свято супроводжувалося виступами співаків і танцюристів. Особливе захоплення викликала пара — учасниця конкурсу краси та її партнер у інвалідному візку, які показали, що мистецтво й талант не мають жодних обмежень.

photo 24 2025 08 22 20 45 44
photo 25 2025 08 22 20 45 44
photo 18 2025 08 22 20 45 44
photo 20 2025 08 22 20 45 44

Окрім цього гостям продемонстрували роботу басейну та спеціальне обладнання для занурення у воду людей з особливими потребами. Вода була підігріта, тож навіть попри холодну погоду й дощ  усі відчували тепло та комфорт.

photo 34 2025 08 22 20 45 44

Механізм для занурення в воду

photo 10 2025 08 22 20 45 44
photo 12 2025 08 22 20 45 44

Цей день став яскравим свідченням того, як багато можна зробити для людей завдяки спільним зусиллям влади, волонтерів, меценатів і небайдужих. Відкриття ттакого сучасного басейну означає не тільки фізичну реабілітацію, а й  відновлення душі,  підтримку й віру в кожного. Така робота на благо людей — безцінна. Вона заслуговує на щиру повагу й похвалу, адже дарує шанс на повноцінне життя, надію та радість тим, хто цього потребує найбільше.

