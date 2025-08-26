ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Яремче запрацював легендарний ресторан “Гуцульщина”. ФОТО
У Яремче запрацював легендарний ресторан “Гуцульщина”. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 11:57
Ресторан отримав друге життя завдяки Ігорю Штогрину та Андрію Бакаю — новим співвласникам, які ініціювали реставрацію закладу. До створення меню в оновленому закладі долучився шеф-кухар Євген Клопотенко.

“Гуцульщину” звели у 1956 році за проєктом архітектора Івана Боднарука. Косівські майстри побудували ресторан без жодного цвяха, і він одразу став візитівкою Карпат. За десятиліття тут побували відомі політики, артисти та культурні діячі. Серед них Володимир Івасюк, Василь Зінкевич і Ліна Костенко, пише Правда.

Влітку 2025 року “Гуцульщина” отримала друге життя завдяки новим співвласникам Ігорю Штогрину та Андрію Бакаю. Вони ініціювали реставрацію історичної будівлі, що проводилась з дотриманням статусу пам’ятки архітектури місцевого значення. Дерев’яні зруби очищували вручну, відновлювали дах і зберегли автентичні інтер’єрні елементи — косівські кахлі та глиняний посуд.

“Нашим завданням було зберегти душу “Гуцульщини”. Ми хотіли реставрувати, а не просто зробити “ремонт”. Було важко знайти справжніх майстрів по дереву, які розуміють, як працювати з такою історичною пам’яткою. А коли почали реставрацію, з’ясувалося, що стан будівлі значно гірший, ніж ми очікували. Тож реставрація її буквально врятувала”,  — розповідає Ігор Шторгин.

Меню для оновленої “Гуцульщини” створив шеф-кухар Євген Клопотенко. Щоб перейнятм автентентику, він провів гастроекспедицію Карпатами. Так вдалося відродити 12 традиційних гуцульських страв. Серед них — лютий сир, тертюхи, буришник, гуслянка та інші локальні наїдки

«Мені подобаються проєкти, в яких ти можеш допомогти відродити те, що цінне для України, — пояснює Євген Клопотенко, — Коли до мене звернулася нова команда закладу з проханням допомогти з меню — я не міг відмовити й не зробити щось круте для них і для всієї України».

Тепер у “Гуцульщини” друге дихання. У найближчих планах — стати культурно-гастрономічним центром Карпат, місцем, де зустрічаються кухня, культура й історія, зберігаючи унікальність і дух регіону.

Офіційне відкриття закладу відбудеться 28 серпня — цього дня в ресторані пройде тематична звана вечеря від Євгена Клопотенка.

У найближчих планах команди — зробити “Гуцульщину” культурно-гастрономічним центром Карпат, місцем, де зустрічаються кухня, культура й історія, зберігаючи унікальність і дух регіону.

