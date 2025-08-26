В Івано-Франківську сталася пожежа житлового будинку. ФОТО

В Івано-Франківську під час пожежі врятували жінку та евакуювали семеро осіб, серед яких була дитина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, 26 серпня о 08:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в Івано-Франківську на вулиці Набережна.

На місце події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергову зміну Оперативно-координаційного центру.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що в одній з квартир на першому поверсі виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі близько 20 м².

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку 1985 року народження.

Крім того, з верхніх поверхів рятувальники евакуювали сімох осіб, серед яких — одна дитина.

Рятувальники локалізували пожежу о 09:10, о 09:15 — ліквідували.

Причина виникнення наразі встановлюється.