Марцінків на мотоциклі проїхався новим мостом на Пасічну. ФОТО

В Івано-Франківську, 26 серпня, під час традиційної перевірки міста, мер Руслан Марцінків проїхався на мотоциклі новим мостом на Пасічну.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це посадовець розповів у Facebook, інформує кореспондент ПравдаІФ.
За словами міського голови, на мості “роботи тривають, завезли все потрібне і працюють”.
“Виїхали з центру, були на Василіянок, Галицькій і разом з інспекцією заїхав ще на міст. Та не просто заїхав, а проїхався цим мостом. І не лише ровером, а й на мотоциклі. Кожного тижня перевіряємо різні мікрорайони міста, щоб пильнувати за порядком”, — вказав Руслан Марцінків.