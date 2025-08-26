ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Марцінків на мотоциклі проїхався новим мостом на Пасічну. ФОТО
Марцінків на мотоциклі проїхався новим мостом на Пасічну. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 11:11
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
В Івано-Франківську, 26 серпня, під час традиційної перевірки міста, мер Руслан Марцінків проїхався на мотоциклі новим мостом на Пасічну.

Про це посадовець розповів у Facebook, інформує кореспондент ПравдаІФ.

Мотоциклісти на мосту під час будівництва дороги.

За словами міського голови, на мості “роботи тривають, завезли все потрібне і працюють”.

“Виїхали з центру, були на Василіянок, Галицькій і разом з інспекцією заїхав ще на міст. Та не просто заїхав, а проїхався цим мостом. І не лише ровером, а й на мотоциклі. Кожного тижня перевіряємо різні мікрорайони міста, щоб пильнувати за порядком”, — вказав Руслан Марцінків.

