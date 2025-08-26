На війні поліг прикарпатець Михайло Сауляк

23 серпня, неподалік населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області, загинув Сауляк Михайло Володимирович. Він отримав поранення несумісні з життям.

Про це повідомляє Болехівська міська рада, інформує Правда.

Михайло Сауляк — старший лейтенант поліції, командир взводу вогневої підготовки, родом із Болехова. Народився 28 квітня 1990 року у місті Болехові, навчався в Болехівському ліцеї №2 «Науковий», потім продовжив освіту у Національній академії внутрішніх справ у Києві.

Служив у судовій поліції Болехова, а пізніше — в роті поліції особливого призначення в Івано-Франківську.

Від 2015 року він мужньо брав участь в АТО, пройшов справжнє пекло війни, став сильним воїном і прикладом відваги для побратимів.

З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист рідної України, брав участь у небезпечних операціях і звільненні Бучі.

У нього залишилися дружина, двоє неповнолітніх дітей, брати та мама.