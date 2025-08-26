Напередодні Дня Незалежності у родині загиблого воїна Ярослава Гавришка з Франківщини народився син

Напередодні Дня Незалежності України 21 серпня дружина загиблого військовослужбовця Ярослава Гавришка Оксана з Богородчанської громади народила сина.

Про це повідомив у Facebook голова Богородчанської громади Ростислав Заремба.

Боєць мріяв про дитину, але так і не дізнався про вагітність дружини. Він загинув 15 грудня 2024 року на Донеччині.

Сім’я Гавришків проживає у селі Горохолина. Маленький Мирослав народився в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Хлопчик важить чотири кілограми та має зріст 55 сантиметрів.

“Знаємо, що ця дитина для Ярослава й Оксани була направду вимолена Богом, довгоочікувана. Так трапилося, що у цю родину одночасно прийшли і радість, і горе. Однак це не просто нове життя — це продовження роду мужніх, сильних та нескорених. Дякую за силу, відвагу і любов до України його батьку Ярославу”, — написав Заремба.

Що відомо про Ярослава Гавришка

Ярослав Гавришко народився у 1989 році в селі Горохолина. Після одруження чоловік жив у Скоморохах Тернопільської області.

Чоловік мобілізувався до лав ЗСУ у лютому 2023 року. Служив оператором протитанкових ракетних комплексів. Свій останній бій Ярослав Гавришко прийняв 15 грудня 2024 року поблизу села Верхньокам’янське Бахмутського району.

Ярослава Гавришка поховали у його рідному селі Горохолина.