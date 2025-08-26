ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Напередодні Дня Незалежності у родині загиблого воїна Ярослава Гавришка з Франківщини народився син
Диван на коліщатках в темній вітальні

Напередодні Дня Незалежності у родині загиблого воїна Ярослава Гавришка з Франківщини народився син

Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 10:19
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Напередодні Дня Незалежності України 21 серпня дружина загиблого військовослужбовця Ярослава Гавришка Оксана з Богородчанської громади народила сина.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив у Facebook голова Богородчанської громади Ростислав Заремба.

Боєць мріяв про дитину, але так і не дізнався про вагітність дружини. Він загинув 15 грудня 2024 року на Донеччині.

Сім’я Гавришків проживає у селі Горохолина. Маленький Мирослав народився в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Хлопчик важить чотири кілограми та має зріст 55 сантиметрів.

“Знаємо, що ця дитина для Ярослава й Оксани була направду вимолена Богом, довгоочікувана. Так трапилося, що у цю родину одночасно прийшли і радість, і горе. Однак це не просто нове життя — це продовження роду мужніх, сильних та нескорених. Дякую за силу, відвагу і любов до України його батьку Ярославу”, — написав Заремба.

Івано-Франківський перинатальний центр, родина з немовлям

Що відомо про Ярослава Гавришка

Ярослав Гавришко народився у 1989 році в селі Горохолина. Після одруження чоловік жив у Скоморохах Тернопільської області.

Чоловік мобілізувався до лав ЗСУ у лютому 2023 року. Служив оператором протитанкових ракетних комплексів. Свій останній бій Ярослав Гавришко прийняв 15 грудня 2024 року поблизу села Верхньокам’янське Бахмутського району.

Ярослава Гавришка поховали у його рідному селі Горохолина.

СХОЖІ НОВИНИ