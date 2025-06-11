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Ціни на вживані легковики: скільки в середньому коштує автомобіль на Прикарпатті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ціни на вживані легковики: скільки в середньому коштує автомобіль на Прикарпатті

Автор: Олег Мамчур
11/06/2025 20:34
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Середня ціна легкового авто з пробігом в Івано-Франківській області у травні 2025 року склала 6 675 доларів. Прикарпаття увійшло до п’ятірки регіонів з найдорожчим авторинком в Україні.

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Про це свідчать дані дослідження Інституту досліджень авторинку, підготовленого на основі оголошень з агрегатора Automoto.ua, пише Фіртка.

Найвищі ціни традиційно фіксують у Києві та області — 8 800 доларів. На другому місці — Львівщина (7 800 доларів), третє місце посідає Закарпаття (7 000 доларів). Висока вартість авто тут пояснюється активним імпортом автомобілів та більшою купівельною спроможністю населення.

У центральних і західних областях середня ціна вживаного авто коливається у межах 5 500 – 6 600 доларів. Це типовий сегмент машин середнього віку — як місцевого, так і європейського походження.

Водночас найнижчі ціни зафіксовані у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій. Наприклад, на Донеччині та Херсонщині середня ціна авто з пробігом становить 2 800 доларів, у Луганській області — 3 500 доларів.

Як зазначають, регіональні відмінності на ринку зберігаються: там, де є стабільний імпорт і активний попит, автомобілі дорожчі. У прифронтових областях — здебільшого дешевші, старшого віку та нижчого класу.