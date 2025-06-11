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Жовтий маршрут на Сивулю прочистили. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
11/06/2025 20:02
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5 черня працівники Межиріцького та Дуплянкого ПНДВ провели роботи з прочищення жовтого маршруту на г. Сивуля та чорного маршруту через Менчул на г. Сивуля.

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Пише Правда.іф з посиланням на Місто

Спільними зусиллями було:
-Очищено стежки від заростів.
– Видалено повалені дерева.
– Перевірено та частково оновлено маркування.

“Дякуємо працівника ПНДВ за важливу роботу задля безпеки та зручності туристів
Запрошуємо любителів гір вирушати у похід- маршрути відкриті для проходження. І не забувайте про етику поводження в лісі, та залишайте після себе тільки сліди від взуття!” – пишуть на сторінці НПП «Синьогора».