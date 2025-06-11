Жовтий маршрут на Сивулю прочистили. ФОТО

5 черня працівники Межиріцького та Дуплянкого ПНДВ провели роботи з прочищення жовтого маршруту на г. Сивуля та чорного маршруту через Менчул на г. Сивуля.

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Пише Правда.іф з посиланням на Місто

Спільними зусиллями було:

-Очищено стежки від заростів.

– Видалено повалені дерева.

– Перевірено та частково оновлено маркування.