Як ландшафтний дизайнер з Івано-Франківська створив справжній екзотичний дендрарій

Олександр Варениця, ландшафтний дизайнер з Івано-Франківська, створив на своїй дачі справжній екзотичний дендрарій. Він понад двадцяти років збирає та вирощує рідкісні дерева та рослини.
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Його ботанічна колекція вражає: понад шістдесят видів сосен із різних континентів світу, пише Правда.іф з посиланням на Жанну Дутчак
Серед них — унікальні гіганти: дерева, що в природі сягають понад сто метрів, з шишками вагою в три кілограми та хвоєю до півметра.
Понад двадцять років свого життя франківець присвятив збиранню та вирощуванню рідкісних рослин із найвіддаленіших куточків планети. Вже виплекав мільйони дерев і продовжує втілювати масштабні природоохоронні об’єкти. Чоловіку вдалося створити одну із найбільших ботанічних колекцій в Україні з унікальними екземплярами.
Детальніше у відеосюжеті: