ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ціни на землю в Україні зростають: Франківщина серед найдорожчих
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ціни на землю в Україні зростають: Франківщина серед найдорожчих

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 16:42
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Попри повномасштабну війну та економічну нестабільність, у  2025 році ринок сільськогосподарських земель в Україні демонструє рекордне зростання цін.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це свідчать дані аналітиків платформи «Опендатабот», пише Фіртка.

Івано-Франківщина — серед лідерів із найвищою вартістю сільськогосподарських земель

За даними на травень, на Івано-Франківщині середня вартість за гектар складає 184 650 грн.

На Львівщині вартість за гектар складає 136 629 грн, у Чернівецькій та Тернопільській областях — 80 097 грн та 73 401 грн відповідно.

Фахівці пояснюють зростання цін у західних регіонах відносною безпекою, меншими розмірами паїв, а також високим попитом з боку фермерів і аграрних компаній, які шукають стабільні умови для розвитку бізнесу.

Де земля найдешевша?

Найнижчу середню вартість зафіксовано у східних і південних регіонах. Зокрема:

  • Донецька область — 31 574 грн/га;
  • Запорізька область — 38 406 грн/га;
  • Одеська область — 40 565 грн/га;
  • Херсонська область — 33 759 грн/га.

Така ситуація пояснюється близькістю до зони бойових дій та зниженим попитом.