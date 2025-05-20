Ціни на землю в Україні зростають: Франківщина серед найдорожчих

Попри повномасштабну війну та економічну нестабільність, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель в Україні демонструє рекордне зростання цін.

Про це свідчать дані аналітиків платформи «Опендатабот», пише Фіртка.

Івано-Франківщина — серед лідерів із найвищою вартістю сільськогосподарських земель

За даними на травень, на Івано-Франківщині середня вартість за гектар складає 184 650 грн.

На Львівщині вартість за гектар складає 136 629 грн, у Чернівецькій та Тернопільській областях — 80 097 грн та 73 401 грн відповідно.

Фахівці пояснюють зростання цін у західних регіонах відносною безпекою, меншими розмірами паїв, а також високим попитом з боку фермерів і аграрних компаній, які шукають стабільні умови для розвитку бізнесу.

Де земля найдешевша?

Найнижчу середню вартість зафіксовано у східних і південних регіонах. Зокрема:

Донецька область — 31 574 грн/га;

Запорізька область — 38 406 грн/га;

Одеська область — 40 565 грн/га;

Херсонська область — 33 759 грн/га.

Така ситуація пояснюється близькістю до зони бойових дій та зниженим попитом.