Ціни на землю в Україні зростають: Франківщина серед найдорожчих

Попри повномасштабну війну та економічну нестабільність, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель в Україні демонструє рекордне зростання цін.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це свідчать дані аналітиків платформи «Опендатабот», пише Фіртка.
Івано-Франківщина — серед лідерів із найвищою вартістю сільськогосподарських земель
За даними на травень, на Івано-Франківщині середня вартість за гектар складає 184 650 грн.
На Львівщині вартість за гектар складає 136 629 грн, у Чернівецькій та Тернопільській областях — 80 097 грн та 73 401 грн відповідно.
Фахівці пояснюють зростання цін у західних регіонах відносною безпекою, меншими розмірами паїв, а також високим попитом з боку фермерів і аграрних компаній, які шукають стабільні умови для розвитку бізнесу.
Де земля найдешевша?
Найнижчу середню вартість зафіксовано у східних і південних регіонах. Зокрема:
- Донецька область — 31 574 грн/га;
- Запорізька область — 38 406 грн/га;
- Одеська область — 40 565 грн/га;
- Херсонська область — 33 759 грн/га.
Така ситуація пояснюється близькістю до зони бойових дій та зниженим попитом.