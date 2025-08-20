Цьогорічна кількість заяв абітурієнтів до ІФНТУНГ більша, аніж минулого року

Цьогоріч вступна кампанія в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу показала суттєве зростання кількості заяв. Минулого року було 5 000 заяв, цього року — 7 600. Допущено 6 400.
Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови приймальної комісії ІФНТУНГ Сергій Зікратий в ефірі програми “Про головне в деталях”, пише Правда.ІФ
Наразі зараховано 1 340 осіб на бакалаврат за бюджетною і контрактною формами навчання», — пояснив Зікратий.
За його словами, університет майже повністю виконав державне замовлення. Цьогоріч на бакалаврат зараховано близько 600 студентів за держзамовленням.
“Якщо порівняти з минулим роком, то цього року отримали на 15 державних місць менше. Але торік залишилося незакритими приблизно 80 місць, а зараз майже всі закриті. Дуже мало осіб відмовляються від держзамовлення”, — зазначив проректор ІФНТУНГ.