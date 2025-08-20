Цьогорічна кількість заяв абітурієнтів до ІФНТУНГ більша, аніж минулого року

Цьогоріч вступна кампанія в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу показала суттєве зростання кількості заяв. Минулого року було 5 000 заяв, цього року — 7 600. Допущено 6 400.

Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови приймальної комісії ІФНТУНГ Сергій Зікратий в ефірі програми “Про головне в деталях”, пише Правда.ІФ