Цьогорічна кількість заяв абітурієнтів до ІФНТУНГ більша, аніж минулого року

Автор: Уляна Роднюк
20/08/2025 17:54
Цьогоріч вступна кампанія в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу показала суттєве зростання кількості заяв. Минулого року було 5 000 заяв, цього року — 7 600. Допущено 6 400.

Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови приймальної комісії ІФНТУНГ Сергій Зікратий в ефірі програми “Про головне в деталях”, пише Правда.ІФ

Наразі зараховано 1 340 осіб на бакалаврат за бюджетною і контрактною формами навчання», — пояснив Зікратий.

За його словами, університет майже повністю виконав державне замовлення. Цьогоріч на бакалаврат зараховано близько 600 студентів за держзамовленням.

“Якщо порівняти з минулим роком, то цього року отримали на 15 державних місць менше. Але торік залишилося незакритими приблизно 80 місць, а зараз майже всі закриті. Дуже мало осіб відмовляються від держзамовлення”, — зазначив проректор ІФНТУНГ.

