Калуська громада прощатиметься із загиблим захисником Станіславом Яворським

22-річний Станіслав Яворський із Калуша на Прикарпатті загинув під час бойового завдання у Сумській області.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду
О 10:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- с. Вістова;
- с. Мислів;
- с. Вістова;
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Бандери;
- вул. Грушевського;
- вул. Винниченка;
- вул. Сівецька;
- вул. Каракая, 8 (заїзд у двір);
- пр-т Лесі Українки;
- б-р Незалежності;
- вул. Європейська;
- ПК «Мінерал».
Початок парастасу — о 12:00.
Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 21 серпня, о 14:00 від ПК «Мінерал».
Відправа – у храмі Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.
Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.
Вічна пам’ять і слава Героєві Станіславу Яворському!