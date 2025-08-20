Калуська громада прощатиметься із загиблим захисником Станіславом Яворським

22-річний Станіслав Яворський із Калуша на Прикарпатті загинув під час бойового завдання у Сумській області.



Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

О 10:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

с. Вістова;

с. Мислів;

с. Вістова;

вул. Івано-Франківська;

вул. Бандери;

вул. Грушевського;

вул. Винниченка;

вул. Сівецька;

вул. Каракая, 8 (заїзд у двір);

пр-т Лесі Українки;

б-р Незалежності;

вул. Європейська;

ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 12:00.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 21 серпня, о 14:00 від ПК «Мінерал».

Відправа – у храмі Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.

Вічна пам’ять і слава Героєві Станіславу Яворському!