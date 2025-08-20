ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Калуська громада прощатиметься із загиблим захисником Станіславом Яворським

Автор: Уляна Роднюк
20/08/2025 18:24
Азов
22-річний Станіслав Яворський із Калуша на Прикарпатті загинув під час бойового завдання у Сумській області.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

О 10:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • с. Вістова;
  • с. Мислів;
  • с. Вістова;
  • вул. Івано-Франківська;
  • вул. Бандери;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Винниченка;
  • вул. Сівецька;
  • вул. Каракая, 8 (заїзд у двір);
  • пр-т Лесі Українки;
  • б-р Незалежності;
  • вул. Європейська;
  • ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 12:00.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 21 серпня, о 14:00 від ПК «Мінерал».

Відправа – у храмі Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.

Вічна пам’ять і слава Героєві Станіславу Яворському!

