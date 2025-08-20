ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Катерина Бужинська зачарувала розкішним відпочинком з чоловіком і дітьми у Греції
Катерина Бужинська зачарувала розкішним відпочинком з чоловіком і дітьми у Греції

Автор: Орися Корчун
20/08/2025 18:55
Українська співачка Катерина Бужинська похизувалася незабутніми моментами з літніх канікул у компанії найрідніших. Пише ТСН.

Так, вже тривалий час артистка разом з чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим та їхніми двома дітьми насолоджується Грецією. І наприкінці відпустки Катерина потішила фанів серією фото, де показала їхні розваги. Зокрема, попозувала з Катрусею та Дмитриком на тлі моря та у саду, а також поплавала на яхті. Своєю чергою Дімітар показався з нащадками в сімейному образі та на трапезі.

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska
Родина Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska
Родина Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska
Чоловік і донька Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska
Чоловік і донька Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Окремо Бужинська наробила фото, де продемонструвала підтягнуту фігуру у купальнику на тлі морських пейзажів. Водночас зірка вже поділилася своїми емоціями від сімейного відпочинку.

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

“Добігають кінця наші грецькі канікули! Хочу лишити ці фото на згадку. Коли ми разом — серце наповнюється безмежною любов’ю, теплом і радістю! Ціную кожну мить!” — замилувала виконавиця.

