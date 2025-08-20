ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті стартувала робота з облаштуванням пішохідного маршруту на гору Магура

Автор: Уляна Роднюк
20/08/2025 19:27
Гора Магура розташована в масиві Ґорґани, в межах Карпатського національного природного парку. Її висота становить 1288 метрів. Гора має форму хребта, що простягається з південного сходу на північний захід. Найближчі населені пункти – села Татарів, Яблуниця та смт Ворохта.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ворохтянську селищну раду

Спершу фахівці, зокрема з відділу туризму, зовнішніх зв‘язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради, пройшли весь маршрут, визначили ключові точки та зараз працюють над деталями.

“Уже зовсім скоро Магура отримає якісне маркування та стане ще однією привабливою локацією для мандрівників”, – йдеться в дописі.

