На Прикарпатті стартувала робота з облаштуванням пішохідного маршруту на гору Магура

Гора Магура розташована в масиві Ґорґани, в межах Карпатського національного природного парку. Її висота становить 1288 метрів. Гора має форму хребта, що простягається з південного сходу на північний захід. Найближчі населені пункти – села Татарів, Яблуниця та смт Ворохта.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ворохтянську селищну раду

Спершу фахівці, зокрема з відділу туризму, зовнішніх зв‘язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради, пройшли весь маршрут, визначили ключові точки та зараз працюють над деталями.