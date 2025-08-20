ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди з прапорами України на вулиці
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Верховині зустріли бійця Петра Недоходюка, який понад два роки пробув у полоні. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
20/08/2025 19:57
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

20 серпня 2025 року на центральній площі Верховини урочисто зустріли Петра Недоходюка, який після тривалого перебування в російському полоні повернувся додому.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Правда з посиланням на Верховинську районну раду.

Боєць родом із села Красноїлля. Він зник безвісти 8 липня 2023 року під час запеклих боїв у селі Берестове Бахмутського району. Згодом стало відомо, що військовий перебуває в полоні.

Люди з прапорами України й квітами на вулиці.

Попри всі випробування, Петро Васильович вистояв і сьогодні знову ступає на рідну землю. Це повернення — символ незламності українського воїна, приклад мужності та віри, — йдеться у повідомленні.

Людина отримує квіти та нагороду на святі.

СХОЖІ НОВИНИ