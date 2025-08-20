У Верховині зустріли бійця Петра Недоходюка, який понад два роки пробув у полоні. ФОТО

20 серпня 2025 року на центральній площі Верховини урочисто зустріли Петра Недоходюка, який після тривалого перебування в російському полоні повернувся додому.

Боєць родом із села Красноїлля. Він зник безвісти 8 липня 2023 року під час запеклих боїв у селі Берестове Бахмутського району. Згодом стало відомо, що військовий перебуває в полоні.

Попри всі випробування, Петро Васильович вистояв і сьогодні знову ступає на рідну землю. Це повернення — символ незламності українського воїна, приклад мужності та віри, — йдеться у повідомленні.