На Прикарпатті встановлять пам’ятник Патріарху Володимиру Романюку

У селі Хімчин, Косівського району, планують встановити пам’ятник Патріарху Володимиру Романюку з нагоди 100-річчя від дня його народження. Вартість робіт може перевищити 1 мільйон гривень.

Про це пише Інформатор Івано-Франківськ з посиланням Prozorro.

Замовником тендеру є Рожнівська сільська рада.

Очікувана вартість закупівлі – 1 270 000 грн з ПДВ. Мінімальний крок пониження ціни – 38 100 грн. Кінцевий термін подання пропозицій – 20 серпня 2025 року, 00:00.

Згідно з тендерною документацією, пам’ятник має бути бронзовим. Його планують встановити з дати підписання договору до 09 грудня 2025 року.

Довідково

Патріарх Володимир (Романюк) – у миру Романюк Василь Омелянович. Народився 9 грудня 1925 р. в с. Хомчин Косівського повіту (тепер Івано-Франківська обл.). 1944 р. засуджений сталінським режимом на 10 років ув’язнення за участь у національно-визвольній боротьбі; перебував на копальнях на Колимі (до 1953 р.). 1959 р. закінчив Вищі богословські курси в Івано-Франківську, згодом – Московську духовну семінарію. 1964-1972 рр. – служив священиком на Івано-Франківщині.

20 січня 1972 р. засуджений на 7 років позбавлення волі та 3 роки заслання за активну правозахисну діяльність та відстоювання прав українських православних віруючих; перебував у таборах Мордовії та Якутії. 1976 р. на засланні проголошує свій перехід до Української Автокефальної Православної Церкви. Продовжував правозахисну діяльність; 1979 р. увійшов до Української Гельсінської Групи.

Після відбуття заслання емігрує на Захід, де здійснює служіння та читає лекції про Українську Церкву. 1984 р. за самовіддане служіння українському православ’ю єрарх УПЦ у США владика Андрій нагородив його вищою для священиків церковною нагородою – митрою.

1990 р. повертається в Україну; 28 квітня 1990 р. прийняв чернечий постриг і возведений у сан архимандрита з чернечим ім’ям Володимир; вже 29 квітня прийняв архиєрейське свячення з титулом єпископа Ужгородського і Виноградівського. Став одним із провідників за утворення помісної Української Православної Церкви з Київським Патріархом на чолі.

1991 р. очолив місійний відділ Патріархії УАПЦ, виконував обов’язки вікарія Київської єпархії з титулом архиєпископа Білоцерківського.

1992 р. був серед засновників Української Православної Церкви Київського Патріархату; 17 лютого 1993 р. призначений архиєпископом Львівським і Сокальським. По смерті Патріарха Мстислава став місцеблюстителем патріаршого престолу УПЦ КП (14 червня 1993 р.) та піднесений до сану митрополита.

Всеукраїнський Православний Собор УПЦ КП 21 жовтня 1993 р. обрав його Предстоятелем УПЦ КП із титулом Патріарха Київського та всієї Руси-України; інтронізація відбулася 24 жовтня у Софіївському соборі Києва.

14 липня 1995 р. знайдений мертвим за нез’ясованих обставин. При спробі його поховання у Софіївському соборі була спровокована сутичка між представниками УПЦ КП, духовенством і вірними Української Православної Церкви (Московського Патріархату) та представниками силових структур. У результаті без офіційного дозволу захоронений біля головного входу до Святої Софії.