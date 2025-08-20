На Прикарпатті бракує майже 30 суддів

Станом на 30 червня 2025 року у судах регіону працювало 91 суддя з повноваженнями, тоді як для належного розгляду справ необхідно щонайменше 120.

Про це пише Галка з посиланням на Раду суддів України.

Прикарпатській судовій системі бракує 29 суддів. За перше півріччя 2025 року до місцевих судів Івано-Франківщини надійшло 35 791 справа та матеріал.

Найбільше навантаження зафіксовано в Івано-Франківському міському суді — понад 12 тисяч справ. Там працюють лише 19 суддів із необхідних 38.

Кадровий дефіцит також спостерігається у Коломийському та Калуському міськрайонних судах. При нормативі у 13 та 14 суддів відповідно, з повноваженнями працює по 8–9. У ще шести судах області не вистачає від 1 до 2 суддів.