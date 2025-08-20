ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Черговий МАФ забрав газон у громади на Набережній. ФОТО
Черговий МАФ забрав газон у громади на Набережній. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
20/08/2025 21:02
В Івано-Франківську по Набережній імені Василя Стефаника на газоні поблизу продуктового магазину з’явився новий МАФ.

Про це пише Галка.

Повідомляють, що він з’явився 18 серпня. Його облаштували поблизу одного з продуктових магазинів, фактично забравши у мешканців шмат зеленої зони.

Наразі невідомо, хто є власником цієї тимчасової споруди, чи має вона офіційний дозвіл та для якої діяльності її встановили. Інформації про новий МАФ на Набережній немає у відповідному реєстрі Департаменту архітектури та містобудування.

