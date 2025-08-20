ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську працівники міської ради допомагають комунальникам латати дороги
У Франківську працівники міської ради допомагають комунальникам латати дороги

Автор: Олег Мамчур
20/08/2025 21:34
На вулиці Набережній 19 серпня 2025 року працівники міської ради долучились до комунальників «Комфортного дому», які активно ремонтують ями на дорогах.

Про це розповіли на сайті міського голови Руслана Марцінківа.

Як пояснив керівник секретаріату Івано-Франківської міської ради Станіслав Козлов, через брак людей на комунальних підприємствах вирішили підтримати ініціативу міського голови.

«Хоча у працівників ради немає досвіду, вони допомагають розчищати ями, рівняти асфальт та виконувати допоміжні роботи. Сьогодні працівники міської ради долучилися до робіт з комунальним підприємством «Комфортний дім», щоб допомогти асфальтувати міжбудинкові проїзди, прибудинкові території та двори. Ми взяли відпустку і прийшли на допомогу. Звичайно, ми не є кваліфікованими спеціалістами, але можемо виконати роботи, які стануть корисними для комунальників», — розповів Станіслав Козлов. 

Нагадаємо, раніше міський голова інформував, що через нестачу працівників в Івано-Франківську до ремонту доріг залучатимуть посадовців.

За його словами, у місті спостерігається величезний брак працівників у Муніципальній дорожній службі та інших структурах, які відповідають за поточний ремонт. Попри труднощі, мер наголошував на важливості утримувати місто в порядку.

