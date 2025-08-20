У Франківську відзначили захисників, які пережили російський полон. ФОТО

У Франківську міський голова Руслан Марцінків 20 серпня вручив відзнаки «За честь і звитягу» захисникам, які пережили російський полон.

Про це він повідомив у Фейсбук, інформує Правда.

“Памʼятаємо і чекаємо всіх, хто ще не повернувся. Памʼятаємо, якою ціною нам дається Українська Незалежність”, – зазначив мер.

Звільнені з полону військові пригадали перші хвилини на рідній землі.

“Перша моя думка була про хліб з майонезом, ніякий там не шашлик. Хотілося домашньої страви – борщу. Бо їхні щі – це ніби ми не доїли борщ, долили туди води і загріли. Хотілося нормального українського борщу”, – розповів Володимир Удовик, який перебував у полоні ворога з березня 2022-го.

Захисник Анатолій Тимків, який пів року був у ворожому полоні каже, що мріяв повернутися додому.