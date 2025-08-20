“Галицький міст” поставили на проєктну відмітку. ФОТО

На “Галицькому мості” завершили будівництво металевого каркасу та опустили його на потрібну проєктну відмітку.

Про це пише Правда з посиланням на Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради.

У повідомленні стверджують, що цей етап був одним із найважливіших. Зараз проводяться роботи по зʼєднанню моста з дорожньою частиною.

Загалом тривають роботи на трьох чергах зведення «Галицького мосту». Зокрема, підрядник продовжує формування насипу для облаштування під’їзних шляхів до мосту зі сторони вулиці Хіміків та вулиці Надрічної.

Також він здійснює поетапні роботи з антикорозійного захисту конструкції, завершує роботи по зварюванню закладних деталей перильного та бар’єрного огородження, а ще монтує оглядові проходи на металоконструкції мосту.