У Богородчанах попрощаються із загиблим Героєм Анатолієм Дуткою

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 07:23
21 серпня, у Богородчанах відбудеться зустріч та чин похорону бійця Сил спеціальних операцій Анатолія Дутки, який загинув, захищаючи Україну.

Анатолій перед початком війни навчався у Косівському інституті, багато років жив і працював у Богородчанах.

  • 10:00 – зустріч кортежу біля батьківського будинку (смт Богородчани, вул. Шевченка, 7, корп. 1)
  • 10:30 – 11:00 – супровід пішою ходою до центральної площі («Алея Слави»)
  • 11:00 – «Зустріч на щиті» Героя
  • 12:00 – 13:00 – панахида та прощання в Церкві Івана Богослова (УГКЦ)
  • 13:00 – похоронна процесія до кладовища
