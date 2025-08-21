У Богородчанах попрощаються із загиблим Героєм Анатолієм Дуткою

21 серпня, у Богородчанах відбудеться зустріч та чин похорону бійця Сил спеціальних операцій Анатолія Дутки, який загинув, захищаючи Україну.

Анатолій перед початком війни навчався у Косівському інституті, багато років жив і працював у Богородчанах.