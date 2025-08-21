У Богородчанах попрощаються із загиблим Героєм Анатолієм Дуткою

21 серпня, у Богородчанах відбудеться зустріч та чин похорону бійця Сил спеціальних операцій Анатолія Дутки, який загинув, захищаючи Україну.
Анатолій перед початком війни навчався у Косівському інституті, багато років жив і працював у Богородчанах.
- 10:00 – зустріч кортежу біля батьківського будинку (смт Богородчани, вул. Шевченка, 7, корп. 1)
- 10:30 – 11:00 – супровід пішою ходою до центральної площі («Алея Слави»)
- 11:00 – «Зустріч на щиті» Героя
- 12:00 – 13:00 – панахида та прощання в Церкві Івана Богослова (УГКЦ)
- 13:00 – похоронна процесія до кладовища