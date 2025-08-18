На війні загинув прикарпатець Анатолій Дутка

Скорботна звістка прийшла в Богородчанську громаду

Трагічну звістку повідомив очільник громади Ростислав Заремба, передає Правда ІФ

У ході жорстоких боїв з оборони нашої держави на Сумському напрямку поліг смертю хоробрих воїн з Богородчан Анатолій Ярославович Дутка, 1993 р.н., зі славної талановитої мистецької родини, яку знають і шанують далеко за межами нашої громади.

Анатолій захищав Вітчизну у лавах полку Сил спеціальних операцій і загинув від тяжких поранень від атаки ворожого дрона 17 серпня 2025 року біля с. Микільське Сумської області.