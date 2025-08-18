В Україні запрацювала програма “Пакунок школяра”

18 серпня уряд запустив державну програму “Пакунок школяра“. За цією ініціативою батьки або законні представники цьогорічних першокласників зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:

офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через застосунок “Дія”.

Щоб оформити допомогу у “Дії”, необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт та податковий номер. Далі потрібно:

Оновити застосунок та авторизуватися. Відкрити розділ Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву. Відкрити або обрати Дія.Картку для виплат. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

“За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну”, — йдеться у повідомлені.

Кошти можна витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Придбати необхідне можна у звичайних та онлайн-магазинах протягом 180 днів із моменту їх зарахування.