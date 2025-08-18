На Івано-Франківщині для поліцейських провели спеціальний тренінг. ФОТО І ВІДЕО

Тридцять інспекторів Служби освітньої безпеки пройшли п’ятиденний тренінг. Під час навчання вони здобули нові знання та практичні навички для ефективної комунікації з учасниками освітнього процесу й відпрацювали їх у реалістичних ситуаціях.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.
Заняття проводили поліцейські психологи, співробітники управління превентивної діяльності, вибухотехніки, кіберполіцейські, старший інспектор Департаменту головної інспекції з дотримання прав людини, медикиня ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Івано-Франківській області» та представники громадської організації «Д.О.М.48.24».
Офіцери СОБ проходили тренінги за такими напрямками:
- подолання стресових ситуацій в освітньому середовищі;
- запобігання та протидія вчинення домашнього насильства, булінгу;
- удосконалення навичок з надання першої психологічної та домедичної допомоги;
- порядок дій під сигналу «Повітряна тривога», замінування та інших надзвичайних ситуацій;
- комунікація з людьми з інвалідністю та дотримання принципів гендерної рівності.
Окремо увагу приділили питанням захисту прав дітей в інформаційному просторі, особливо в умовах війни. Мова йшла про запобігання негативному впливу ворожої пропаганди, кібербулінгу.
Медики навчали зупиняти кровотечі, обробляти рани та надавати допомогу при травмах.
Вибухотехніки ознайомили учасників із видами вибухонебезпечних предметів і пояснили, як убезпечити себе та дітей від можливих травм.
«Проведення таких тренінгів — важливий крок для зміцнення безпеки та формування довіри між дітьми, вчителями та батьками. Отримані знання допоможуть офіцерам ще ефективніше створювати безпечне й комфортне середовище в освітніх закладах у новому навчальному році», — зазначив начальник СОБ обласної поліції Віталій Гев’юк.