На Івано-Франківщині для поліцейських провели спеціальний тренінг. ФОТО І ВІДЕО

Тридцять інспекторів Служби освітньої безпеки пройшли п’ятиденний тренінг. Під час навчання вони здобули нові знання та практичні навички для ефективної комунікації з учасниками освітнього процесу й відпрацювали їх у реалістичних ситуаціях.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Заняття проводили поліцейські психологи, співробітники управління превентивної діяльності, вибухотехніки, кіберполіцейські, старший інспектор Департаменту головної інспекції з дотримання прав людини, медикиня ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Івано-Франківській області» та представники громадської організації «Д.О.М.48.24».

Офіцери СОБ проходили тренінги за такими напрямками:

подолання стресових ситуацій в освітньому середовищі;

запобігання та протидія вчинення домашнього насильства, булінгу;

удосконалення навичок з надання першої психологічної та домедичної допомоги;

порядок дій під сигналу «Повітряна тривога», замінування та інших надзвичайних ситуацій;

комунікація з людьми з інвалідністю та дотримання принципів гендерної рівності.

Окремо увагу приділили питанням захисту прав дітей в інформаційному просторі, особливо в умовах війни. Мова йшла про запобігання негативному впливу ворожої пропаганди, кібербулінгу.

Медики навчали зупиняти кровотечі, обробляти рани та надавати допомогу при травмах.

Вибухотехніки ознайомили учасників із видами вибухонебезпечних предметів і пояснили, як убезпечити себе та дітей від можливих травм.