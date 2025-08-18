В ІФНТУНГ буде студентський омбудсмен

В ІФНТУНГ з’явиться студентський омбудсмен

Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу запроваджує інститут студентського омбудсмена для захисту прав та інтересів молоді.

Конференція студентів університету протоколом № 1 затвердила Положення про посаду уповноваженого з прав студентів. Цей документ визначає основні принципи діяльності омбудсмена, його повноваження та механізми забезпечення справедливості в університетській спільноті.

Студентський омбудсмен покликаний виконувати місію захисту прав студентів, підтримки та розвитку культури взаємоповаги у навчальному закладі. Уповноважений представлятиме інтереси молоді, сприятиме вирішенню спірних ситуацій та формуватиме довіру у відносинах між студентами й адміністрацією університету.