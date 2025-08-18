У ІФНТУНГ студенти отримуватимуть стипендії від компаній-стейкхолдерів

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу розширює програму іменних стипендій.

ІФНТУНГ сьогодні – єдиний вищий навчальний заклад Прикарпаття, студенти якого отримують стипендії від галузевих компаній-стейкхолдерів, крім інших академічних та урядових стипендій.

Нещодавно ІФНТУНГ підписав меморандум з компанією «ДТЕК Нафтогаз», внаслідок чого студенти отримуватимуть іменні стипендії від галузевих компаній-стейкхолдерів, повідомляють у навчальному закладі.

Співпраця між університетом та бізнесом є запорукою успішного розвитку галузі. Завдяки цій програмі студенти отримують додаткову мотивацію до навчання та можливість реалізувати свій потенціал. Розширена програма стипендій стане потужним стимулом для талановитих студентів, підтримуючи їхній академічний та професійний розвиток.