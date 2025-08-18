На Прикарпатті жінки побилися за місце на пасовищі: справа дійшла до суду

Кримінальне провадження розглянули у спрощеному порядку, без участі сторін у судовому засіданні.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду від 13 серпня 2025 року, пише Фіртка.

Інцидент стався 21 липня 2025 року в селі Вікняни, що на Тлумаччині. Як йдеться, постраждала випасала худобу на урочищі «Перелісок». У цей час до неї підійшла обвинувачена та висловила претензії, щоб та змінила місце випасу худоби, після чого між жінками стався конфлікт.

Обвинувачена вдарила потерпілу долонею в груди, а потім — пакетом із речами для шиття. Внаслідок цього жінка отримала рану на спині та синець на грудях, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Як з’ясувалося, постраждала жінка є людиною з інвалідністю, що стало обтяжувальною обставиною.

Суд кваліфікував дії обвинуваченої за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності.

Зважаючи на щире каяття, сприяння слідству, позитивну характеристику, а також відсутність попередніх судимостей, суд призначив покарання у вигляді штрафу — 1 700 гривень.