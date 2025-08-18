ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ТОП-захід на День Незалежності у Франківську: концерт у поєднанні із гастрофестом
Автор: Ігор Василик
18/08/2025 08:31
Вже цими вихідними, 23 та 24 серпня в Палаці Потоцьких пройде найсмачніше свято літа – ГАСТРОФЕСТ. Організатори обіцяють поєднати гастрономію та живу музику просто в серці Івано-Франківська.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс  Правда.іф.

Два дні поспіль захід розпочинатиметься о 12.00 годині гастроярмарком, а о 18.00 годині стартуватиме цікава концертна програма.

Серед учасників сцени:

23 серпня – KRISTONKO, DIMA PROKOPOV, KOSMIRAK, TAYNA
24 серпня – CHICO & QATOSHI, KAZAXOSLAV, ТОНІ БРАСКО, ASHYK, PAUCHEK

На гостей чекають десятки фудкортів із різноманітними стравами, крафтові напої, chill-зони, фотозони та розваги.

Квитки можна придбати на karabas.com

