У Франківську оркестр 50-го полку НГУ зіграв концерт для поранених пацієнтів лікарні ФОТОРЕПОРТАЖ

Оркестр прикарпатського 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної Гвардії України виступив зі зворушливою концертною програмою у дворі однієї з Івано-Франківських лікарень.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на 50 полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України.

Музиканти-гвардійці організували виступ для пацієнтів, медичного персоналу та військовослужбовців, які перебувають на лікуванні.

“Музика має цілющу силу. Ми хотіли підтримати тих, хто лікується, і тих, хто самовіддано працює, рятуючи життя”, – підкреслив керівник оркестру майор Арсен Галюк.

Концерт відбувся у дворику лікарні. Пацієнти змогли насолодитися виступом прямо з вікон своїх палат.

“Така подія дуже важлива для підтримки морального духу. Ми вдячні лікарям за їхню турботу і музикантам – за цей виступ. Це було неочікувано і приємно”, – поділився враженнями Віталій, який лікується у закладі.

Концерт став частиною ініціативи 50 полку Національної гвардії України з підтримки бойового духу військовослужбовців і цивільних громадян.

“У складні часи такі ініціативи нагадують про силу єдності та важливість взаємної підтримки. Музика стає мостом, який з’єднує серця людей та дарує надію на краще майбутнє”, – зазначають у 50 полку НГУ.

