FIЇNKA та Сергій Лиховида перемогли “Ветеранів космічних військ” у інтелектуально-гумористичного шоу «Вікторина» ВІДЕО

На YouTube вийшов новий випуск інтелектуально-гумористичного шоу «Вікторина» від популярних коміків «Ветерани космічних військ», знятий у самому серці обласного центру Прикарпаття.

Це вже 61-й епізод популярного проєкту.

Пише Інформатор Івано-Франківськ.

Формат шоу добре знайомий глядачам: Влад Куран та Веня (цього разу його підмінив Володимир Шумко) змагаються проти зіркових дуетів за «фантастичний приз» — щось таке, що ніхто ніколи сам собі не купив би.

Господарями франківського випуску стали Fiïnka та Сергій Лиховида. Учасники жартували, змагалися в кмітливості та створили особливу атмосферу, сповнену локального колориту й франківських відсилок.

Проєкт вкотре доводить: український YouTube має свою яскраву енергію й здатен збирати сотні тисяч глядачів, пропонуючи контент, який поєднує гумор, інтелект і живу емоцію.

Перемогу здобули господарі та як приз отримали 2 квитки на концерт Dizel Show.

Хай квітне український YouTube!