ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
FIЇNKA та Сергій Лиховида перемогли "Ветеранів космічних військ" у інтелектуально-гумористичного шоу «Вікторина»
Диван на коліщатках в темній вітальні

FIЇNKA та Сергій Лиховида перемогли “Ветеранів космічних військ” у інтелектуально-гумористичного шоу «Вікторина» ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
18/08/2025 08:05
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На YouTube вийшов новий випуск інтелектуально-гумористичного шоу «Вікторина» від популярних коміків «Ветерани космічних військ», знятий у самому серці обласного центру Прикарпаття.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Це вже 61-й епізод популярного проєкту.

Пише Інформатор Івано-Франківськ.

Формат шоу добре знайомий глядачам: Влад Куран та Веня (цього разу його підмінив Володимир Шумко) змагаються проти зіркових дуетів за «фантастичний приз» — щось таке, що ніхто ніколи сам собі не купив би.

Господарями франківського випуску стали Fiïnka та Сергій Лиховида. Учасники жартували, змагалися в кмітливості та створили особливу атмосферу, сповнену локального колориту й франківських відсилок.

Проєкт вкотре доводить: український YouTube має свою яскраву енергію й здатен збирати сотні тисяч глядачів, пропонуючи контент, який поєднує гумор, інтелект і живу емоцію.

Перемогу здобули господарі та як приз отримали 2 квитки на концерт Dizel Show.

Хай квітне український YouTube!