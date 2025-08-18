ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили понад 900 орків та більше 40 артсистем
Автор: Ігор Василик
18/08/2025 07:45
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.08.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1070890 (+940) осіб / persons
  • танків / tanks – 11118 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23148 (+5) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31632 (+43) од
  • РСЗВ / MLRS – 1469 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1208 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51685 (+157)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58937 (+116)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3942 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати техніки та особового складу противника в Україні.