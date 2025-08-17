ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську до Дня Незалежності проведуть аматорський турнір із волейболу у форматі МІКС - збиратимуть кошти на ЗСУ
Автор: Ігор Василик
17/08/2025 22:24
У суботу 23 серпня на міському озері Івано-Франківська проведуть благодійний турнір з пляжного волейболу (МІКС), присвячений Дню Незалежності України.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Федерацію волейболу Івано-Франківської області.

Змагання розпочнуться:

  • Реєстрація команд триватиме з 09:30 до 09:50.
  • Старт змагань запланований на 10:00.

Формат турніру — МІКС, тобто чоловіки та жінки гратимуть у складі однієї команди.

Участь можлива за донат від 400 грн. Усі зібрані кошти передадуть інженерній роті 102 бригади Збройних Сил України.

Організатори наголошують: “Ваша гра = наш спільний внесок у Перемогу!