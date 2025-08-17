“100 українців, яких варто знати”: історик з Франківська Мирослав Кошик представив нове видання ВІДЕО

Історик, письменник та громадський діяч Мирослав Кошик з Івано-Франківська готує до видання нову книгу “100 українців, яких варто знати”, яка стане продовженням його попередньої роботи “Історія України для наймолодших”.

Книга “Історія України для наймолодших” здобула популярність серед читачів різного віку. Видання поєднує історичні факти, аналітичні матеріали та гумористичні елементи, що робить складну інформацію доступною для сприйняття.

“100 українців, яких варто знати” вже надрукована та готується до презентації. Видання містить короткі біографії відомих українських діячів різних епох та сфер діяльності.

Процес відбору постатей для книги тривав кілька місяців. Зі 574 кандидатур автор обрав 100 осіб за чіткими критеріями. Головними вимогами стали українське походження, україномовність, корисність для України та відсутність суперечливих моментів у біографії.

“Відомі, але російськомовні постаті були свідомо виключені, аби не вводити дітей в оману щодо українськості таких осіб”, — пояснив Кошик свій підхід до відбору.

У процесі роботи над книгою автор консультувався з покійною Іриною Фаріон щодо залучення жінок до списку. Жінок у книзі небагато, проте гендерний баланс було покращено порівняно з початковим варіантом.

До видання увійшли не лише діячі, які жили на території України. Автор включив видатних представників української діаспори, які залишалися вірними українській ідентичності та сприяли розвитку української культури за кордоном.

Мирослав Кошик критично оцінює сучасні шкільні підручники історії України. На його думку, багато з них містять викривлену інформацію та не формують у дітей правильного історичного бачення.

“Потрібно формувати у дітей правильне історичне бачення з раннього віку”, — наголосив історик на необхідності якісної освітньої літератури.

Метою нової книги є доступне та цікаве представлення 100 українських постатей, якими можуть пишатися сучасні українці. Автор прагне показати багатство української історії через біографії конкретних людей.

Мирослав Кошик поділився своїми міркуваннями про те, чи зможе сучасне покоління українців стати останнім, яке поставить крапку в тривалому протистоянні з росією.